Telefonat e qytetarëve apo zyrtarëve nuk mund të sekuestrohen pa një hetim apo përgjim, me përjashtim të flagrancës.

Kështu shprehet juristi Kreshnik Spahiu në lidhje me procedurën me shkelje që ka ndjekur SPAK për rastin e sekuestrimit të telefonit të kryebashkiakut Erion Veliaj, bashkëshortes së tij dhe familjarëve të tjerë.

Ai ngriti dyshimet edhe te masat e sigurisë dhe përqindjet e pafajësisë në Shqipëri, krahasuar me standardet e BE-së. Në lidhje me peshoren majtas-djathtas të arrestimeve nga SPAK, ai vuri në dukje se shifrat janë të ndryshme, sepse nuk ka asnjë të burgosur nga PD-ja.

“SPAK ka një rekord që ne nuk mund t’ia mohojmë për meritë, si rekord. Por sot në paraburgim masë arresti me burg nuk ka asnjë politikan të Partisë Demokratike. Ilir Meta është ish-president, në pushtet 28 vite. Është fakt që Shqipëria ka rekord të paraburgimeve rekord, numri i masave të arrestit në raport me numrin e popullsisë është i lartë. Rekord negativ, vetëm 2% të pafajshëm, hedh dyshime, vetëm Rusia e ka kështu. BE e ka 20% të pafajësive, pa llogaritur masat e sigurimit.

Çfarë e pengoi drejtësinë shqiptare si në rastin Tahiri, që e hetoi, gjykoi në gjendje të lirë dhe deri në fund sa e dënoi. Kam qenë kundër Jamarbër Malltezit për arrestimin, kam qenë kundër, edhe për Arben Ahmetajn. Po të kishte masë tjetër për Ahmetajn, detyrim paraqitjeje psh., a do ishte prezent dhe bashkëpunëtor i drejtësisë? Pa paragjykuar, se ata që na ndjekin janë qytetarë dhe me bindje politike. A i shërben kjo ecurisë dhe të ardhmes së drejtësisë, praktikave që krijon. Pse?”, shprehet juristi.