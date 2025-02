Mirë apo keq, çifti Kanye West dhe Bianca Censori morën të gjithë vëmendjen në ceremoninë e 67 të të ndarjes së çmimeve Grammy”. Paraqitja nudo e modeles ka ngritur shqetësime të tjera tek psikologët, pasuar komenteve në rrjet që e cilësojnë atë “kukulla e Kanye”. Nga njëra anë shohim Bianca-n me një fustan (nëse mund të quhet i tillë) tërësisht transparent dhe krah saj, Kanye i veshur krejt me të zeza. Një kontrast që shoqërohet dhe me faktin që të dy ngjajnë si robotë, pa pikën e shprehisë në fytyrë.

Siç shkruajnë mediat e huaja, qarkullojnë thashetheme se stilisti i modeles Yeezy e kontrollon atë në çdo gjë, ajo jeton në bazë të disa rregullave strikte.

Po çfarë e shtyn realisht Biancën të pozojë nudo?

Psikologia e njohur Dr.Louise Goddard-Crawley thotë se zgjedhja e veshjeve ekstreme sinjalizon një “marrëdhënie jo të shëndetshme”. Sipas saj, ka shumë gjasa të mos jetë zgjedhje e saj, por diçka akoma më komplekse. Ekzistojnë dyshime tanimë se Kanye West i imponon partneres “rregulla”, kjo pasi ai ka ndikim tek ajo, për shkak të statusit, pasurisë apo personalitetit.

“Veshja e saj në këtë mënyrë mund të jetë edhe një mënyrë për të shmangur konfliktin, nga ana e saj. Ai po i dikton sjelljen dhe kjo është e frikshme”, tha psikologia.

Bianca, modele dhe arkitekte, duket se ka ndërruar identitet që kur është në një marrëdhënie me reperin e famshëm. Mbase kjo është mënyrë e saj për t’u bërë pjesë e botës së spektaklit. Nga ana tjetër, hiperseksualizimi shihet si fuqizim për disa njerëz, është një mënyrë për të refuzuar normat shoqërore. Pyetja është: A do e bënte ajo këtë gjë nëse në krah të saj nuk do të ishte Kanye?! Kujtojmë se reperi amerikan i ka folur hapur problemet e tij me shëndetin mendor, duke theksuar çrregullimin bipolar.

Një tjetër “red flag” tek ky çift është fakti se Bianca është distancuar nga familja dhe të afërmit, pikërisht prej Kanye. Bianca dhe Kanye (që kanë 18 vite diferencë moshe mes tyre) u martuan në Dhjetor 2022, vetëm dy muaj pas divorcit të bujshëm të reperit me Kim Kardashian.