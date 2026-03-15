Presidenti amerikan Donald Trump i ka kërkuar Kinës, Francës, Japonisë, Koresë së Jugut dhe Mbretërisë së Bashkuar të dërgojnë anije luftarake për të shoqëruar cisternat e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit, pasi Irani bllokoi në mënyrë efektive këtë rrugë ujore kritike.
Deri më tani, asnjë vend nuk e ka pranuar publikisht thirrjen e Trump. Një zëdhënës i Ministrisë Britanike të Mbrojtjes i tha medias amerikane se Mbretëria e Bashkuar “po diskuton aktualisht me aleatët dhe partnerët tanë një sërë opsionesh për të siguruar sigurinë e transportit detar në rajon”.
Duke folur gjithashtu për mediat amerikane, zyrtarët e ambasadës kineze thanë se Pekini po bën thirrje që armiqësitë të ndalen dhe se “të gjitha palët kanë përgjegjësinë për të siguruar furnizim të qëndrueshëm dhe të papenguar me energji”.
Zyrtarët japonezë i thanë mediave lokale se Japonia nuk do të dërgojë anije vetëm sepse Trump e kërkoi këtë, duke thënë: “Japonia vendos vetë për përgjigjen e saj dhe gjykimi i pavarur është thelbësor.”
Franca ka thënë se nuk po dërgon anije. Në një postim në X, Ministria e Jashtme tha: “Jo, aeroplanmbajtësja franceze dhe grupi i saj po qëndrojnë në Mesdheun lindor.”
Zyra presidenciale e Koresë së Jugut tha të dielën se do t’i shqyrtonte me kujdes telefonatat e Trump dhe do të “komunikonte ngushtë” me SHBA-në.
