Vaksinimi kundër COVID19 ka nisur me shifra të larta në disa vende të botës ndërsa Evropa po përballet me vonesën në shpërndarje. Teksa miliona raste të reja shënohen në të gjithë botën çdo ditë, shpresa se përmes vaksinimit do të arrihet në normalitetin e ri është e lartë. Në disa vende, liderët politikë kanë arritur të deklarojnë me forcë se vera e vitit 2021 do të jetë e ngjashme me atë të para pandemisë, dhe se imunizimi i popullsisë do të ringjallë ekonominë.

Por si po ecën vaksinimi?

Në përditësimin ditor të të dhënave në “Coronavirus (COVID-19) Vaccinations”,faqja zyrtare që jep bilancin e personave të vaksinuar në të gjitha shtetet, Izraeli sot ka “thyer” një tjetër rekord. Vendi me 9 milionë banorë ka arritur të vaksinojë sot 60.1 për 100 banorë, duke iu përmbajtur premtimit se në fund të marsit, çështja e imunizimit të popullatës do të jetë e mbyllur dhe njerëzit do të kenë në fokus vetëm ruajtjen e masave. Israeli arriti një marrëveshje që në vitin 2020 më Pfizer për të marrë 10 milionë doza të vaksinës, të shpërndara në masën 400-700 mijë doza çdo javë. Marrëveshjet e vaksinave janë edhe me Moderna dhe AstraZeneca.

Kush qëndron i dyti?

Ndryshe nga sa mund të pritej, vendi i dytë në botë për vaksinimin e popullatës nuk është Mbretëria e Bashkuar, por Emiratet e Bashkuara Arabe. Vendi ka arritur që të vaksinojë tashmë 36 persona për 100 banorë, duke u listuar i dyti. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë arritur marrëveshjen edhe me Pfizer ndërsa vaksinimi masiv po bëhet me vaksinën kineze Sinopharm.

Vendi i tretë në botë dhe i pari në Evropë për shpejtësinë e vaksinimit është Mbretëria e Bashkuar me 15.5 persona për 100 banorë që tashmë e kanë marrë vaksinën. Britania po vaksinon me Pfizer/BioNtech, Moderna dhe Astra Zeneca.

Surpriza… Serbia

Serbia, vendi i afërt me Shqipërinë në rajon, po ia del me sukses të jetë vendi i dytë në Evropë për shpejtësinë e vaksinimit. Serbia ka vaksinuar tashmë 7.5 persona për 100 banorë. Sekreti duket se është kombinimi i vaksinave. Serbia ka marrë jo vetëm vaksina nga Pfizer/BioNtech, por edhe vaksinën ruse Sputnik V dhe vaksinën kineze Sinopharm. Një tjetër detaj interesant nga Serbia është fakti se qytetarët e Serbisë mund të zgjedhin se çfarë vaksine dëshirojnë të bëjnë dhe zgjedhja e tyre është vaksina ruse.

Ndërsa vendi ynë, siç edhe dihet nuk ka asnjë prezencë në këtë ndjekje ditore të vaksinimit. Teksa e gjithë bota planifikon të mbyllë çështjen e vaksinimit për t’i dhënë një shpresë ringritjes së ekonomisë, qeveria dhe autoritetet shqiptare nuk kanë asnjë plan publik për vaksinimin, kalendarin e vaksinimit, dhe më kryesoren, kur do të mbërrijnë dozat e premtuara. Covax ndau dje planin paraprak ku për Shqipërinë ishin ndarë 141 mijë doza të vaksinës AstraZeneca që sërish janë shumë pak për vendin tonë.

g.kosovari