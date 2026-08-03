Irani po ndjek një strategji të re për të rritur presionin ndaj Shteteve të Bashkuara, duke përdorur rrugët tregtare, korridoret detare dhe infrastrukturën energjetike si mjete presioni. Kështu raportojnë zyrtarë të vendeve të Gjirit dhe analistë, të cituar nga Reuters.
Sipas tyre, Teherani nuk synon një fitore ushtarake të drejtpërdrejtë, por po përpiqet të zgjerojë gradualisht krizën pa e çuar atë në një luftë të plotë. Qëllimi është t’i bindë SHBA-së dhe aleatëve të saj se përballja me Iranin do të ketë një kosto më të lartë sesa pranimi i kërkesave të tij, veçanërisht për rolin e Iranit në Ngushticën e Hormuzit.
Sipas Reuters, Irani ka sinjalizuar se rreziku nuk kufizohet vetëm te Ngushtica e Hormuzit. Kërcënimet ndaj Detit të Kuq dhe infrastrukturës energjetike të Arabisë Saudite tregojnë se Teherani është i gatshëm të ushtrojë presion edhe në zona të tjera me rëndësi për tregtinë dhe furnizimin global me energji.
Michael Knights, analist në Washington Institute, tha për Reuters se Irani po zgjeron vazhdimisht mënyrat e përshkallëzimit të krizës.
“Që nga fillimi, Irani është përpjekur ta tejkalojë SHBA-në duke zgjeruar vazhdimisht opsionet e përshkallëzimit. Çdo javë sjell diçka të re – një zonë të re, një armë të re ose një objektiv të ri.”
Ai shtoi se avantazhi kryesor i Iranit nuk është dëmtimi i drejtpërdrejtë i SHBA-së apo Izraelit, por ndikimi që mund të ketë ndaj vendeve të rajonit dhe ekonomisë globale.
Burime nga vendet e Gjirit thanë për Reuters se drejtuesit e Gardës Revolucionare besojnë se mund të fitojnë më shumë përmes rritjes së presionit. Sipas tyre, Teherani llogarit se presidenti amerikan Donald Trump nuk dëshiron të përfshihet në një konflikt të ri të madh në Lindjen e Mesme përpara zgjedhjeve të mesmandatit në SHBA.
Ndërkohë, Trump ka deklaruar se bisedimet me Iranin do të nisin të hënën, pasi pezulloi një sulm të planifikuar me shpresën për arritjen e një marrëveshjeje për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit. Megjithatë, autoritetet iraniane kanë mohuar se aktualisht po zhvillojnë negociata me Shtetet e Bashkuara.
Sipas një burimi të lartë iranian, udhëheqja e vendit beson se çdo lëshim i bërë më parë vetëm ka sjellë më shumë presion nga Uashingtoni. Për këtë arsye, Teherani vlerëson se duhet të forcojë pozitat e tij përpara se të hyjë në negociata serioze.
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