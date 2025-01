Kanë kaluar thuajse 3 muaj që kur ish-Presidenti i vendit Ilir Meta ndodhet në qeli. Teksa para pak ditësh ai dëshmoi në SPAK lidhur me çështjen e lobimit në SHBA, gjithë kureshtja në opinionin publik qëndron tek ‘jeta e tij në burg’ tashmë. Lidhur me këtë, foli në një intervistë për gazetarin Besard Jacaj në Klan News, avokati Genc Gjokutaj. Ai tha se Meta është në gjendje shumë të mirë shëndetësore e emocionale, duke theksuar se vijon me ushtrimin e detyrës së tij politike.

“Nuk besoj që ka interes publik se si e konsumon ditën në qeli, sigurisht zoti Meta merret me materiale. Ai është President i Partisë së Lirisë dhe e ushtron detyrën edhe në kushtet e izolimit. Është zgjidhur ky problemi i komunikimit sepse letra dhe lapsi ka shekuj që funksionojnë dhe madje janë më të saktat, se sa rruga elektronike apo këto portalet. Ai është prezent, merret me lexim, me atë regjimin e përditshëm. Është në një gjendje shëndetësore ekselente, nuk ka asnjë lloj problemi.“

Madje, avokati tha se Meta është i gatshëm të komunikojë me mediat, nëpërmjet tij.

“Nëse do keni pyetje, të m’i jepni mua dhe t’ja çoj dhe t’u jap përgjigjet. E ka shprehur këtë gatishmëri publikisht, edhe nëpërmjet meje. Është detyrim që e ndjen tek vetja, por është edhe pjesë e natyrës së tij, komunikimi publik.”

Gjokutaj dha një përgjigje edhe për deklaratat e fundit të deputetes Monika Kryemadhi. Sipas saj, ajo dhe ish-Presidenti nuk ruajnë raport të mirë pas divorcit, “pasi e nxisin njerëz pranë tij”.