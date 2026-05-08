Kreu i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Europian, David McAllister përcolli te komisionerja për zgjerim Marta Kos shqetësimet e deputetes demokrate Jorida Tabaku bashkëkryetare e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian. Zonja Tabaku është ankuar se opozita shqiptare, shoqëria civile dhe publiku i gjerë janë në masë të madhe të përjashtuar nga informacioni në lidhje me perspektivën e anëtarësimit të vendit në BE. Mcallister i shtron dy pyetje pyetje për komisioneren Kos:
“1. Cili është vlerësimi i Komisionit Evropian mbi bashkëpunimin aktual midis qeverisë dhe opozitës parlamentare në Shqipëri?
2. Si mund të garantojë Komisioni Evropian që opozita shqiptare të jetë në gjendje të ushtrojë të drejtat e saj themelore dhe të shërbejë si institucion kontrollues?”
Opozita është e shqetësuar se Këshilli i Ministrave i Shqipërisë nuk po i përmbush detyrimin e tij për të informuar rregullisht Parlamentin mbi përparimin e negociatave për anëtarësim, përdorimin e fondeve të BE-së dhe zbatimin e reformave të lidhura me integrimin.
