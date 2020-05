“L’Aurore” ka botuar, të martën e 1 nëntorit 1949, në faqen n°3, një shkrim në lidhje me arsyen e Moskës për të larguar Enver Hoxhën nga pushteti dhe zëvendësimin e tij me Mehmet Shehun, të cilin, Aurenc Bebja, nëpërmjet Blogut “Dars (Klos), Mat – Albania”, e ka sjellë për publikun shqiptar:

Ne e dimë që Moska është kryesisht e interesuar që Shqipëria – e cila mund të shërbejë si një bazë për të sulmuar Jugosllavinë e Titos – të mbetet në Kominform.

Në lidhje me këtë, besohet se kryeministri shqiptar, Enver Hoxha, do të rrëzohet gradualisht dhe do të zëvendësohet përfundimisht nga gjenerali Mehmet Shehu, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura.”/ Blogu Dars

/e.rr