Serie A ishte mundësia e tij e karrierës dhe këtë gjë Ardian Ismajli e ka kuptuar mirë. Covid-19 dhe dëmtimet i shtynë debutimin me Spezia-n, por mbrojtësi shqiptar nuk u dorëzua aspak, por priti rastin e tij për të bindur klubin se ia vlenin paratë e shpenzuara për të. Nga Lukaku e deri te Ibrahimoviç, Ismajli u ka ngritur një mur përpara porte sulmuesëve më të njohur në Itali, duke mos u trembur aspak nga emri i tyre.

Futbollisti i Kombëtares shqiptarë ka dhënë një intervistë të gjatë për “Cittadellaspezia“, ku rrëfehet për gjithçka. Nga ëndrra për të luajtur në Serie A, përballja me mera të mëdhenj të futbollit, përshtatja në ekip, ndikimi i Panucci-t dhe Rejas në Kombëtare e deri te vuajtjet e familjes së tij në Kosovë, Ismajli i thotë të gjitha.

Dëshira për Serie A

“Unë pashë të pesë ligat e mëdha evropiane. E doja shumë Bundesligën, por si mbrojtës doja Serinë A. i thashë vetes: nëse mund ta arrish këtu, atëherë mund ta bësh kudo. Dhe tani dua të qëndroj me La Spezia“.

Paraqitja ndaj Milanit

“Janë emocione që nuk mund të shpjegohen. Askush nuk do ta kishte pritur atë dhe mbase kjo ka qenë edhe forca jonë. Pjesa tjetër e ekipeve të vogla, ato të sapo promovuara që luftojnë për shpëtim, fillojnë nga premisa e përqendrimit në mbrojtje. Ne jo, u bëjmë presion të madh kundërshtarëve tanë, duam ta mbajmë topin. Ne mendojmë sikur të ishim Barcelona (qesh). Në të vërtetë, është diçka emocionuese kur gjithçka për të cilën paguan shpërblehet. Fitoret kundër Napolit dhe Romës ishin thelbësore për të na dhënë siguri. Kur e dini që keni luajtur mirë, por nuk fitoni, nuk është e njëjta gjë”.

Ofertat nga Italia

“E vërtetë, më parë unë kisha qenë afër Italisë. Por Hajduk Split nuk më la të shkoj dhe ata në fakt më lejuan të rritesha si lojtar dhe si person. Drejtori Meluso më ndiqte për ca kohë, ai tashmë donte të më merrte në Lecce në janar 2020. Pra ishte Igor Tudor ai që bllokoi transferimin tim, sepse ata donin të arrinin në Champions League dhe ai më konsideroi themelor. Unë tashmë u ndjeva i gatshëm të bëja hapin e madh. Është e rëndësishme të kesh pasion, të punosh shumë, por edhe të gjesh njerëz që besojnë te ty”.

A e njihja Sezia-n para se të transferohesha?

“Jo drejtpërdrejt. Unë gjithmonë kam ndjekur pesë ligat e mëdha evropiane, por jo Serinë B. Por unë kisha një mik, një fqinj i imi në Split, i cili më tha për Spezia Calcio në gusht. Ai kishte parë gjysmëfinalen e kthimit kundër Chievo. Më treguan për këtë ekip që kishte bërë një rikthim të çmendur pasi humbi ndeshjen e parë. Ai më tha se mendonte se do të shkonin në Serie A. Është e qartë se ende nuk kishte asgjë në nivelin e negociatave. Unë e dija që drejtori Meluso donte të më sillte në Itali nëse do të kishte gjetur një klub tjetër në Serie A. Pastaj kur pashë se ishte La Spezia, thashë me vete: Ja ku jemi, këtu jemi!”.

Panucci dhe Reja

“Unë i falënderoj. Ata e dinë që unë jam një punëtor i palodhur, që jam një profesionist dhe sa dua të provoj veten si i tillë. Thjesht mendoj të bëj punën time, nuk shikoj gjëra të tjera. Të dy më ndihmuan jashtëzakonisht. Unë gjithmonë do t’i jem mirënjohës Panuccit, sepse është ai që më solli për herë të parë në ekipin kombëtar. E dini, nuk është si të punosh në një klub ku ka vëzhgim të përditshëm për të treguar se çfarë lloj atleti je. Ai më dha një shans dhe e kuptoi se sa i përkushtuar jam, që gjithmonë dua të provoj vlerën time në fushë. Edy Reja ka një përvojë të shkëlqyeshme, ai ka qenë trajner i klubeve të rëndësishme si Lazio, Atalanta dhe Napoli. Muajt ??e fundit ai po na bën të rritemi shumë, si individë ashtu edhe si kolektiv”.

Përshtatja te Spezia

“Nisja nga fillimi është gjithmonë e vështirë. Unë luajta ndeshjen time të parë në dhjetor kundër Inter Milan. Në Kroaci ka tre ose katër skuadra të mëdha dhe kundërshtarët e tjerë janë më të përballueshëm. Në Itali nuk ka kundërshtarë të thjeshtë. Kur e dini që keni bërë mirë, atëherë besimi juaj gjithashtu përmirësohet dhe pastaj vjen në një pikë ku nuk ju intereson më kë keni përpara. Kjo është forca ime. Unë besoj në veten time dhe në atë që bëjmë dhe dua të bëhem një lojtar edhe më i mirë në të ardhmen”.

Përballja me Lozano, Ibrahimoviç dhe Lukaku

“Të tre janë shumë të fortë dhe me karakteristika të ndryshme. Lozano është shumë i shpejtë, Ibrahimovic pëlqen të marrë topin midis këmbëve të tij, Lukaku në progresion është shkatërrues. Sidomos dy të fundit, ata janë autoritativë si fizikisht ashtu edhe mendërisht. Por nëse qëndroni të përqendruar, nëse e keni përgatitur veten si duhet, atëherë gjithmonë dini çfarë të bëni. Nëse e gjithë skuadra performon, siç ndodhi në Spezia, atëherë kjo ju ndihmon shumë”.

Vuajtjet e familjes në Kosovë

“Familja ime ka vuajtur shumë. Kur filloi lufta, unë isha dy vjeç, na u desh të braktisnim gjithçka. Ne u kthyem pas përfundimit për të krijuar një jetë të re dhe për të rindërtuar vendin. Me ndihmën e Zotit, ne jemi këtu”, përfundon Ardian Ismajli.