Në Top Story, pedagogu Fitim Zekthi dhe Amber Candy janë përplasur në lidhje me ligjin e miratuar mbi barazinë gjinore.
Zekthi thotë se nuk mund “të më imponojë dikush ta quaj siç do ai”, ndërsa Amber i bën një pyetje shumë konkrete….
Amber: Si më pranon ti mua?
Zekthi: Kur të mbarojë ajo, më jep fjalën
Amber: Kur ti më thua mirëmëngjes, më thua mirëmëngjes zonjë apo zotëri?
Zekthi: Kur të me japë Grida fjalën…. Mirëmëngjes do t’i them… ti e ke problemin epistemik sepse mendon se njohja nis nga situata personale. Unë nuk u përgjigjem njerëzve tek e tek, unë flas parimisht.. i them mirëmëngjes dhe kaq
Amber: Nuk e përcakton?
Zekthi: S’merrem fare
