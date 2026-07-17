Dokumente të reja të zbuluara nga brenda një prej organizatave më të fuqishme të lobimit bujqësor në Europë tregojnë se si ajo arriti të vononte, dobësonte dhe përfundimisht të rrëzonte disa nga reformat më të mëdha bujqësore në historinë e Bashkimit Europian, përfshirë planin për përgjysmimin e përdorimit të pesticideve.
Copa Cogeca, e cila e përshkruan veten si zëri i 22 milionë fermerëve në të gjithë kontinentin, gëzon akses të jashtëzakonshëm te vendimmarrësit europianë dhe është cilësuar edhe si “partnere në hartimin e politikave”.
Kur BE-ja prezantoi në vitin 2020 planet për reforma të thella në bujqësi, si pjesë e përpjekjeve për të përballuar krizën klimatike dhe humbjen e biodiversitetit, Copa Cogeca nisi një fushatë të gjerë lobimi. Dokumentet e brendshme të siguruara nga projekti investigativ Grilled dhe gazeta The Guardian ofrojnë një pamje të rrallë të mënyrës se si organizata vepronte pas dyerve të mbyllura.
Një nga objektivat kryesore të BE-së ishte reduktimi me 50% i përdorimit të pesticideve për të mbrojtur natyrën. Sipas dokumenteve, strategjia e Copa Cogeca-s ishte kombinimi i vonesave procedurale me presion të shtuar politik.
Në një dokument të vitit 2022, organizata sugjeronte se zgjedhjet europiane të vitit 2024 mund të përdoreshin për të shtyrë procesin.
“Zgjedhjet e Parlamentit Europian janë në vitin 2024. Ndoshta ia vlen të vonohet deri atëherë. Ne duhet ta detyrojmë Komisionin Europian të braktisë objektivat e tij.”
Pas presionit të lobit, Komisioni Europian kërkoi një vlerësim të ri ndikimi për ligjin mbi pesticidet, duke e ngadalësuar procesin me disa muaj. Më vonë, Copa Cogeca kundërshtoi raportet e Parlamentit Europian dhe paraqiti studime të porositura privatisht për të theksuar ndikimet ekonomike të reformës.
Dokumentet tregojnë gjithashtu përpjekjet e organizatës për të mbrojtur përdorimin e pesticideve që dëmtojnë bletët dhe të glifosatit, një herbicid i klasifikuar nga agjencia për kancerin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë si “ndoshta kancerogjen”.
Në dokumentet e brendshme, sekretariati i Copa Cogeca-s u kërkonte anëtarëve të saj të ushtronin presion për rinovimin e licencës së glifosatit.
“Ushtroni presion ndaj përfaqësive të përhershme për të mbështetur rinovimin e licencës së glifosatit. Copa Cogeca do t’u dërgojë një letër përfaqësive të përhershme.”
Deputeti europian Thomas Waitz deklaroi se Copa Cogeca ishte përqendruar në bllokimin e reformës.
“Copa Cogeca u përqendrua në sabotimin, vonimin dhe përfundimisht vrasjen e rregullores për përdorimin e qëndrueshëm të pesticideve. Ata po veprojnë në interes të kompanive të mëdha shumëkombëshe agrokimike dhe kundër mirëqenies së fermerëve të vegjël dhe të mesëm.”
Ligji për pesticidet u tërhoq në shkurt të vitit 2024, vetëm pak muaj para zgjedhjeve europiane, të cilat sipas dokumenteve ishin përdorur si një strategji vonese.
Dokumentet zbulojnë gjithashtu lobimin kundër kufizimeve për promovimin e mishit të kuq dhe produkteve të përpunuara. Kur Komisioni Europian propozoi kufizimin e fondeve publike për promovimin e këtyre produkteve në kuadër të planit kundër kancerit, Copa Cogeca e konsideroi një kërcënim serioz.
Organizata bashkërendoi presionin ndaj disa komisionerëve europianë dhe kërkoi nga anëtarët e saj të ushtronin ndikim te qeveritë kombëtare. Një vit më vonë, masat u dobësuan dhe më pas disa kritere shëndetësore u hoqën.
Lobi bujqësor gjithashtu ndikoi në dobësimin e rregullave për fermat industriale. Sipas dokumenteve, pas ndërhyrjeve të saj u rrit me 50% pragu për përcaktimin e një ferme industriale, duke përjashtuar shumë subjekte nga rregullat më të rrepta.
Në fushën e mirëqenies së kafshëve, dokumentet tregojnë një ndryshim mes deklaratave private dhe qëndrimeve publike të Copa Cogeca-s. Ndërsa disa zyrtarë pranuan se bujqësia me kafaze mund të hiqej menjëherë nëse do të kishte mbështetje financiare, organizata kërkoi një periudhë tranzicioni deri në 15 vjet.
Një tjetër betejë e gjatë lidhej me statusin e mbrojtur të ujqërve në ligjet europiane për natyrën. Pas vitesh lobimi, Copa Cogeca e cilësoi ndryshimin e rregullave si “një fitore të madhe të lobimit”.
Pavarësisht kërkesave për koment, Copa Cogeca nuk pranoi të përgjigjej. Komisioni Europian deklaroi se vendimet e tij merren sipas interesit të qytetarëve europianë.
“Vendimet tona merren në interesin europian, sipas rregullave të Europës dhe në interes të Europës.”
Eurodeputetja gjermane Delara Burkhardt kritikoi ndikimin e industrisë së madhe bujqësore, duke thënë se interesi i agrobiznesit të madh nuk është thjeshtimi i Marrëveshjes së Gjelbër, por çmontimi i saj.
Artikull i përshtatur nga The Guardian
Leave a Reply