Në momentin që është takuar me princeshën e vogël, vajza i ka thënë dy fjalë se gjyshi më ka thënë këtë, këtë. Janë fjalë ofenduese që unë nuk mund ti them në studio dhe këtu ka filluar irritimi. Në këtë moment i ka thënë princi ish-vjehrrit që të dalë dhe sipas kontratës unë do e takoj vajzën vetëm. Këtu ai e ka filluar ofendimin, e ka tërhequr nga xhupi dhe i ka thënë, “jo të dal unë, por do dalësh t”i dhe menjëherë ka tentuar ta nxjerrë përjashta dhe kështu ka vazhduar deri në katin e parë”, u shpreh Ekrem Spahiu.