Nga Altin Ketro

Të dëshpëruar prej humbjes që pësuan në zgjedhjet e 25 prillit, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë nisur një proces ankesash për të delegjitimuar zgjedhjet. Këto dy parti po kërkojnë përsëritje zgjedhjes në ato qarqe ku kanë humbur.

Pra, për to, ku humbet quhet vjedhje, manipulim, masakër zgjedhore… Ama, ku fiton quhet votë e lirë dhe e ndershme.

Për t’u bërë të besueshëm, të paktën të kërkonin përsëritje edhe në ato zona ku kanë fituar, qoftë kjo edhe sa për sy e faqe, ku të pretendonin se kanë marrë një mandat më shumë, por që “klika mafioze Rama-Doshi-Rakipi ua ka tjetërsuar votat”. Sado qesharake mund të duket kjo, do të ishte më e ndershme se sa të na fyejnë inteligjencën duke pretenduar vota të “vjedhura” vetëm aty ku kanë humbur.

Ajo që vihet re në këto zgjedhje është se as gjatë procesit të votimit, e as atij të numërimit, nuk pati asnjë ankesë të shkruar në procesverbal nga anëtarët opozitarë të këtyre komisioneve. Në çdo komision votimi kishte 2 anëtarë nga PS si parti në pushtet, 1 nga PD dhe 1 nga LSI, si parti në opozitë.

Në 50 për qind të qendrave të votimit ose në 2600 prej tyre PS kishte kryetarin që plotësonte pesëshen e anëtarëve, kurse në 2600 qendrat e tjera ishte PD që kishte kryetarin. Gjithashtu, në çdo qendër votimi PS, PD dhe LSI kishin nga një vëzhgues secila. Po e njëjta skemë ishte edhe në komisionet e numërimit.

Pra, mund të themi se pozita dhe opozita ishin të barabarta në këto zgjedhje. Fatmirësisht në këto zgjedhje Partia Socialiste hoqi dorë nga depolitizimi i komisioneve të votimit dhe numërimit. Ndonëse depolitizimi i komisioneve ishte një kërkesë e OSBE- ODHIR, mazhoranca pranoi kërkesën e opozitës që në këto zgjedhje komisionerët të ishin të emëruar nga partitë kryesore politike.

Përfytyroni tani për një moment se çfarë do të ndodhte sikur Partia Socialiste të kishte këmbëngulur që komisionet do të përbëheshin vetëm me nëpunës të shtetit, ku opozita nuk do të kishte asnjë rol përveç prezencës së vëzhguesve.

Më datë 26 prill, pasi të dilnin rezultatet e humbjes për PD-në dhe LSI-në, të dy këto parti do të hidheshin në sulm për të akuzuar pikërisht komisionerët nëpunës të shtetit, si manipulatorët e zgjedhjeve.

Për këto parti nuk do të kishte asnjë vlerë nëse procesi i votimit do të kishte shkuar në rregull apo edhe numërimi po ashtu. Do mjaftonte paragjykimi i tyre për mosprezencën e opozitës në qendrat e votimit dhe numërimit, për të gjetur alibinë shpëtimtare të justifikimit të humbjes.

Kjo do të çonte më pas në protesta dhe kërkesa për përsëritje të zgjedhjeve në të gjithë territorin, por kësaj herë me komisionerët e opozitës prezentë. Prandaj, Partia Demokratike me kërkesën e saj të panegociueshme për të pasur komisionerë në qendrat e votimit dhe numërimit, u bë edhe shpëtimtare e këtij procesi.

Me këtë rast, të gjithë komisionerët e çdo partie në qendrat e votimit dhe në ato të numërimit, meritojnë një falënderim dhe mirënjohje të madhe për procesin e qetë dhe për nxjerrjen e rezultateve në kohë rekord krahasuar me çdo palë zgjedhje të tjera.

Pavarësisht ndonjë rasti sporadik, komisionerët treguan integritet të lartë profesional dhe përkushtim mbresëlënës në këtë proces i cili kësaj here kishte edhe vështirësitë e veta për risitë që ai solli, si në teknologji apo dhe mënyrës së votimit me përzgjedhje të kandidatëve për deputet.

Sot ata mijëra komisionerë partiakë në qendrat e votimit dhe numërimit mbeten certifikuesit më të besueshëm të këtyre zgjedhjeve.

Rreshtat bosh në procesverbale tek hapësira e problematikave në zgjedhje, flet më shumë se gjithë lukunia opozitare PD- LSI që orë e çast na shëmtojnë ekranet me daljet e tyre banale për “manipulim votash”.