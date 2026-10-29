Një operacion që përfshinte manovra për të fshehur vendndodhjen, katër makina, takime sekrete dhe një fluturim me avion privat përmes Argjentinës dhe Ekuadorit u organizua për të ndihmuar Flavio Bolsonaron të largohej nga Brazili drejt Shteteve të Bashkuara, pas humbjes së tij në zgjedhjet presidenciale të së dielës.
Sipas The Wall Street Journal, në operacion u përfshinë një grup i kufizuar personash me lidhje me rrethin e Presidentit amerikan Donald Trump, zyrtarë të lartë të qeverisë amerikane dhe bashkëpunëtorë të Presidentit argjentinas Javier Milei.
Operacioni u zhvillua ndërsa Bolsonaro ishte nën një urdhër të Gjykatës Supreme të Brazilit që i ndalonte largimin nga vendi dhe i kërkonte të dorëzonte pasaportat. Më pak se 24 orë pas humbjes në zgjedhje, ai dukej se ishte zhdukur nga kryeqyteti, Brasília.
Të hënën në mbrëmje, katër makina me ngjyrë të errët dolën nga rezidenca e tij dhe u nisën në drejtime të ndryshme. Kjo krijoi konfuzion te gazetarët dhe autoritetet, të cilët po përpiqeshin të përcaktonin se në cilin automjet ndodhej kandidati i mundur.
Deri të martën pasdite, bashkëpunëtorët e tij u thoshin mediave se Bolsonaro kishte mbërritur tashmë në Florida. Megjithatë, ndërsa mediat braziliane dhe ndërkombëtare raportonin largimin e tij nga vendi, ai ndodhej ende në Brazil.
Në anën tjetër të kufirit, në Argjentinë, një avion privat po e priste për ta transportuar drejt Shteteve të Bashkuara, sipas The Wall Street Journal.
Manovrat për të fshehur lëvizjet e tij krijuan paqartësi për vendndodhjen e Bolsonaros, madje edhe mes disa prej aleatëve të tij të afërt politikë në Brazil dhe Uashington.
Të martën, Bolsonaro, bashkëshortja dhe dy vajzat e tyre u nisën drejt kufirit me Argjentinën, qindra kilometra larg kryeqytetit brazilian.
Sipas autoriteteve argjentinase, familja kaloi Urën Ndërkombëtare Tancredo Neves në orën 22:50 sipas kohës lokale, duke hyrë në Argjentinë përmes Puerto Iguazú, pranë pikës ku takohen kufijtë e Brazilit, Argjentinës dhe Paraguait.
Pas kalimit të kufirit, automjeti me familjen u shoqërua nga siguria e aeroportit argjentinas drejt pikës së kontrollit të imigracionit në Aeroportin Ndërkombëtar të Iguazú.
Sipas një ish-drejtuesi të shërbimeve të inteligjencës së Argjentinës, operacioni u monitorua nga Puerto Iguazú nga Santiago Caputo, një bashkëpunëtor i ngushtë i Presidentit Javier Milei. Një person i përfshirë në negociata tha se Caputo kishte komunikuar drejtpërdrejt me Eduardo Bolsonaron, vëllain e Flavios, për të koordinuar lëvizjen.
Një avion privat në pronësi të kompanisë Baires Fly, i cili kishte mbërritur nga Buenos Aires një ditë më parë, po priste në aeroport, sipas të dhënave të gjurmimit të fluturimeve. Në orën 23:30, Bolsonaro hipi në avion së bashku me bashkëshorten dhe dy vajzat.
Sipas listës së pasagjerëve të cituar nga The Wall Street Journal, Bolsonaro udhëtonte me pasaportë italiane.
Avioni u ngrit pak pas mesnatës, në orën 00:21 të së mërkurës, me dy pilotë dhe një asistente fluturimi në bord. Ndalesa e parë ishte Guayaquil, në Ekuador, ku avioni u furnizua me karburant përpara se të vijonte fluturimin drejt Shteteve të Bashkuara.
Rreth orës 09:30 të mëngjesit të së mërkurës, avioni privat u ul në Aeroportin Ekzekutiv Miami-Opa Locka, në Florida.
Bolsonaro, i veshur me një bluzë polo blu të errët dhe me një çantë shpine, zbriti nga avioni, ndërsa efektivët e policisë përdorën çadra për të penguar kamerat të filmonin atë dhe familjen e tij.
Më pas, familja hipi në një automjet tip SUV që i priste jashtë aeroportit.
Roli i administratës Trump në largimin e Bolsonaros
Mbërritja e Bolsonaros në Shtetet e Bashkuara u bë e mundur edhe falë ndërhyrjes së administratës Trump. Sipas personave të njohur me çështjen, presidenti amerikan miratoi personalisht të martën hyrjen e Flavio Bolsonaros dhe familjes së tij në SHBA.
Më pas, sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, mori përsipër procedurat për vizat.
Megjithatë, familja përfundimisht hyri në vend me një leje qëndrimi për arsye humanitare, e cila u mundëson të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara për një vit, sipas të njëjtave burime.
Hetimet penale ndaj Bolsonaros kishin nisur përpara zgjedhjeve. Megjithatë, vendimi i Gjykatës Supreme për t’i ndaluar largimin nga vendi dhe për të urdhëruar dorëzimin e pasaportave u lëshua menjëherë pas humbjes së tij në zgjedhje.
Ky zhvillim nxiti akuza të reja nga familja Bolsonaro, e cila pretendon se Presidenti brazilian Luiz Inácio Lula da Silva po përpiqet të ndëshkojë rivalin e tij politik.
Një grup i vogël bashkëpunëtorësh, përfshirë vëllain e tij Eduardo Bolsonaro dhe Jason Miller, këshilltar i Donald Trump, u përfshi në organizimin e transferimit të Flavio Bolsonaros nga Argjentina në Florida.
Ky grup siguroi edhe avionin privat të përdorur për udhëtimin. Përfshirja e personave nga rrethi i Trump lidhet me marrëdhëniet politike që familja Bolsonaro ka ndërtuar në Shtetet e Bashkuara gjatë viteve të fundit.
Eduardo Bolsonaro kishte luajtur rol të rëndësishëm në forcimin e marrëdhënieve me presidentin amerikan dhe bashkëpunëtorët e tij të afërt, përmes takimeve në Mar-a-Lago, pjesëmarrjes në konferencat e CPAC dhe kontakteve në Shtëpinë e Bardhë.
Gjatë inaugurimit të Trump në janar 2025, Eduardo u takua me Donald Trump Jr. dhe mori pjesë në një darkë të organizuar nga zëvendëspresidenti J.D. Vance.
Mes mbështetësve të familjes Bolsonaro është edhe Steve Bannon, ish-strategu i Trump, i cili ka bashkëpunuar më parë me familjen braziliane.
Bannon deklaroi se problemet ligjore dhe politike të familjes Bolsonaro në Brazil përbënin një paralajmërim për konservatorët në Shtetet e Bashkuara.
“Ata në Shtetet e Bashkuara që mendojnë se politika do të bëhet më e lehtë nuk kanë parë asgjë ende”, tha ai, duke parashikuar se përballja politike do të bëhet më intensive, më partiake dhe më agresive.
Roli i Javier Mileit dhe reagimi i Trump
Sipas publikimit, një rol të rëndësishëm në operacion pati edhe Presidenti argjentinas Javier Milei, i cili mban marrëdhënie të ngushta politike si me administratën Trump, ashtu edhe me familjen Bolsonaro.
Në korrik, Milei mori pjesë në një tubim elektoral të Flavio Bolsonaros në Brazil, ku e cilësoi Lulën si “hajdut”. Ndërhyrja e tij shkaktoi tensione diplomatike, duke bërë që qeveria braziliane të tërhiqte ambasadorin e saj nga Argjentina.
Pas mbërritjes në Miami, Flavio Bolsonaro publikoi një deklaratë në të cilën e cilësoi veten “udhëheqësi i Brazilit”. Ai falënderoi Donald Trump për mikpritjen në një “tokë lirish”, si dhe Javier Milein për “guximin” dhe “ndjenjën e tij të drejtësisë”.
Dhënia e lejes humanitare për qëndrimin e Bolsonaros në SHBA përbën një tjetër episod në marrëdhëniet e administratës Trump me Brazilin.
Vitin e kaluar, presidenti amerikan vendosi tarifa të larta ndaj Brazilit, duke përmendur mënyrën se si autoritetet braziliane e kishin trajtuar Bolsonaron. Uashingtoni vendosi gjithashtu sanksione ndaj të njëjtit gjyqtar të Gjykatës Supreme që më vonë urdhëroi ndalimin e largimit të Flavio Bolsonaros nga vendi.
Megjithatë, pavarësisht ndihmës së dhënë për kandidatin e mundur, qeveria amerikane nuk ka dhënë deri më tani sinjale të qarta se synon të ndërhyjë më tej në politikën braziliane.
Sipas dy personave të përfshirë në diskutimet përkatëse, Shtëpia e Bardhë nuk ka treguar se planifikon të shkojë përtej dhënies së lejes së qëndrimit për arsye humanitare, apo se Trump do të ndërmarrë hapa për të sfiduar rizgjedhjen e Lulës, pavarësisht presionit nga aleatët e tij në Uashington.
I pyetur të mërkurën për pretendimin e Bolsonaros se është presidenti legjitim i Brazilit, Trump shmangu një qëndrim të drejtpërdrejtë.
“Mendoj se ata u trajtuan shumë padrejtësisht”, tha ai, duke iu referuar familjes Bolsonaro, anëtarët e së cilës i kishte përshkruar më parë si “njerëz shumë të mirë”.
“Por unë nuk do të përfshihem. Ishin zgjedhje shumë të çuditshme, kjo është e sigurt”, shtoi Trump.
The post Si iku Bolsonaro nga Brazili: Plani i mashtrimit me 4 makina, avioni privat për në Argjentinë dhe ndihma e Shtëpisë së Bardhë appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
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