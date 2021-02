Nga Mero Baze

Reagimet e pështira që pasuan intervistën e Fatos Nanos janë jo vetëm të egra, por dhe me shumë alarm brenda për Sali Berishën.

Po përse? Fakti që Fatos Nano sulmoi Sali Berishën dhe Ilir Metën, dhe jo Lulzim Bashën, nuk duhet të përbënte shqetësim për opozitën, pasi ata thonë kemi Lulin kandidat për kryeministër. Ai nuk tha asgjë të keqe për Bashën e në këtë aspekt, as kishte pse ngjallte kaq histeri opozitare.

Arsyeja reale është se intervista e Fatos Nanos provoi se kush është opozita reale, kush po tenton të vijë në pushtet dhe pse opozita nuk e fsheh dot të shkuarën e saj kriminale.

Për herë të parë në historinë e tij Fatos Nano i ka bërë Sali Berishës sulmin më të strukturuar nga pikëpamja intelektuale, politike dhe njerëzore. I ka kujtuar se prej sa erdhi në pushtet në vitin 1992, vdiq si intelektual dhe u kthye në një përndjekës ordiner i rivalit politik, duke u kujdesur për çdo detaj për arrestimin e tij, burgosjen, persekutimin, linçimin, deri tek dramat familjare.

Sali Berisha për vite të tëra ka qenë hetuesi personal i Fatos Nanos, përzgjedhësi i gjykatësit, prokurorit, persekutuesi i avokatit, dhe survejuesi i familjes së tij.

Kjo është një e vërtetë turpëruese, e provueshme me dhjetëra dëshmitarë, që do të mjaftonte ta mbulonte me turp çdo intelektual, përveç Sali Berishës.

I ka kujtuar se është autor i politikës së konfliktit në Shqipëri, duke vënë theksin tek vdekja e tij si politikan më 21 janar, kur ai ishte i gatshëm të vriste për të mos u përballur me drejtësinë.

Ai e ka vizituar atë dhe Ilir Metën si gjeneruesit më të mëdhenj të konfliktit politik në Shqipëri, dhe një nga shkaktarët e mëdhenj që Shqipëria sot ende nuk është pjesë e Bashkimit Europian.

Por problemi real i opozitës është se ka 30 vjet si të fshehë Sali Berishën, dhe jo si të ndryshojë opozitën duke u ndarë nga Sali Berisha. Dhe befas Fatos Nano ua mori kufomën e Sali Berishës dhe ua nxori shqiptarëve duke kutërbuar dynjanë.

Tani problemi moral që ka Partia Demokratike është se duhet të mbrojë Sali Berishën duke ja quajtur pozitive të gjithë këto krime, duke ja quajtur pozitive faktin që brenda një viti në pushtet në vitin 1992, ai u shndërrua nga politikan, në hetues, për të persekutuar dhe arrestuar kundërshtarin e tij dhe me këtë dimension konfliktualiteti po vazhdon të diktojë në politikën shqiptare.

Kanë filluar i kujtojnë Fatos Nanos bashkëpunimet me Berishën, lualitetin me të, biles dhe faktin që edhe atëherë i kishte vdekur nëna, por nuk e paska përmendur.

D.m.th. sipas këtyre të alarmuarve nga Fatos Nano, Sali Berisha ka të drejtë t’i bëjë të gjitha këto që ka bërë, secilin prej këtyre krimeve, ka të drejtë dhe të jetë kandidati i pari i Tiranës më 2021, kurse Fatos Nano nuk paska të drejtë t’ia kujtojë, duke qenë dhe viktimë e tij. Se po ja kujtoi pastaj është i korruptuar, jo si Sali Berisha, se atij i takon të jetë dhe i korruptuar tani, se i janë rrit fëmijët dhe i kanë ata lekët.

Kjo përballje e papritur me të shkuarën e Sali Berishës, me të cilin i përballi Fatos Nano, është tmerri i vërtetë i opozitës nga intervista e tij. Atë të shkuar që ata duhet ta zhbënin vetë, ta reformonin, të distancoheshin dhe të ishin të lirë prej saj, sot jo vetëm që u duhet ta mbrojnë, por u duhet të duken të gjithë si Saliu, që të jenë solidarë me të.

Duke u përpjekur ta mbajnë të balsamosur kufomën e Sali Berishës, opozitarët tanë po shkojnë drejt 25 prillit me shpresë se ajo kufomë do të rezistonte pa u prishur.

Fatos Nano e vjetroi PD-në për 30 minuta, vetëm duke e zbuluar kufomën dhe duke e nxjerrë në diell.

Befas të gjithë panë se gjëja më e vjetër, më primitive dhe më e ligë e politikës shqiptare po kërkon të ngrejë sërish kokë përmes PD më 25 prill. Ai është Sali Berisha. Dhe kanë nisur grisin faqet e fytyrën për gjëmën që i ka gjetur.