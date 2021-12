Kryebashkiaku i Vlorës, Dritan Leli në një intervistë për emisionin ‘Breaking’ ka folur sot për marrëdhënien e tij me kryeministrin Edi Rama.

Leli iu shmang një përgjigje direkte për marrëdhënien personale me shefin e qeverisë, por shtoi se për punët e qytetit “marrëdhëniet janë të shkëlqyera”

Por pse nuk pranoi propozimin e Edi Ramës për të kandiduar për deputet? Kryebashkiaku i Vlorës iu shmang sërish pyetjes, duke thënë se nuk është koha për të folur për këtë temë.

Nga ana tjetër, Leli vlerësoi dy projektet, portin dhe aeroportin, si strategjike për Vlorën, edhe pse tha se nuk kishte dijeni për investitorët.

Kryebashkiaku i Vlorës theksoi më tej do të vazhdojë puna për pastrimin e territorit.

“Ne jemi çdo ditë në pastrim. Në maj kemi fituar një projekt me bashkinë e Milanos për Zonën e Zvernecit. 100 njerëz kanë punuar çdo ditë për heqjen e inerteve. Tani vazhdon aksioni në pyllin e Sodës. Lufta me inertet do të kërkojë kohë dhe shumë para. Do të marrim masa për të ndaluar ndotjen e mëtejshme. Jemi të mobilizuar, por kërkohet mbështetja e të gjithëve. Kjo nuk është diçka që bëhet me aksion por me punë të përditshme. Ne kemi 200 punonjës që merren me këtë punë, por qytetarët janë 200 mijë. Bashkë mund ta fitojmë këtë betejë. Do vazhdojmë sensibilizimin e qytetarëve që të tregohen të përgjegjshëm, të mos hedhin mbeturina jashtë koshave”, u shpreh Dritan Leli.

Pjesë nga biseda:

Si është raporti juaj me Ramën dhe Gjiknurin?

Leli: Kam marrëdhënie të shkëlqyera. Jemi një skuadër për të bërë më të mirën.

Aeroporti dhe porti?

Leli: Jam mbëshetës i fuqishëm i ndryshimeve. Mbështes aeroportin e Vlorës. Me vendosjen e aeroportit, do të kemi ndryshimi epokal të ofertës turistike. Projekti i portit të jahteve do të ndryshojë turizmin.

I njihni investitorët?

Leli: Informacionet për investitoret vijnë çdo ditë, por për momentin jo. Nuk kam informacion për investitorët.

Pse nuk pranove për deputet, më mirë kryebashkiak?

Leli: Për ato do jetë një moment tjetër që do të flasim. Sot jemi fokusuar tek pastrimi.

