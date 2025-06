Tre ditët e fundit kanë parë një përshkallëzim dramatik në Lindjen e Mesme, ndërsa Irani nisi një sulm masiv me raketa ndaj Izraelit në hakmarrje për sulmet izraelite në tokën iraniane. Teherani nisi një breshëri raketash (rreth 200 sipas Izraelit) në valë të njëpasnjëshme. Forcat Mbrojtëse të Izraelit aktivizuan sistemet e tyre të mbrojtjes dhe shumë nga raketat hyrëse u interceptuan. Megjithatë, një numër i konsiderueshëm raketash arritën të kalonin. Sipas Reuters, më shumë se 50 raketa iraniane depërtuan nëpër “Kupolën e Hekurt” dhe goditën Tel Avivin, duke shkaktuar shpërthime, lëndime dhe dëme madje edhe në ndërtesa të larta.

Sulmi iranian u bazua në raketa balistike të përparuara me rreze të mesme veprimi. Raketat balistike fluturojnë shumë lart dhe kthehen në Tokë me shpejtësi supersonike, gjë që i bën ato shumë më të vështira për t’u kapur nga mbrojtja nga raketat. Raportet e mediave ndërkombëtare vënë në dukje se Teherani përdori në këtë sulm raketën e re balistike “supersonike” Fattah-1 (e zbuluar në vitin 2023), si dhe raketën e përparuar Kheibar Shekan.

Fattah-1 mund të arrijë shpejtësi prej 13-15 Mach dhe të manovrojë gjatë rihyrjes, karakteristika që e bëjnë të vështirë kapjen e saj. Këto raketa kanë gjithashtu saktësi të konsiderueshme dhe koka luftarake të fuqishme shpërthyese, të afta të shkaktojnë dëme në shkallë të gjerë në objektivat ushtarake. Vërehet se sulmi u nis papritur pothuajse ekskluzivisht me raketa balistike – pa praninë e dronëve më të ngadaltë ose raketave lundruese – duke e zvogëluar kohën e reagimit të mbrojtjes ajrore izraelite në minimum.

Mbrojtja Ajrore Izraelite dhe kufizimet e saj

Izraeli ka një rrjet shumështresor të mbrojtjes ajrore. Shtyllat e tij kryesore janë: (a) Kupola e Hekurt për t’iu kundërvënë raketave dhe raketave me rreze të shkurtër veprimi, (b) sistemi David’s Sling për raketa balistike me rreze të mesme veprimi dhe taktike, dhe (c) raketat Arrow-2/3 për të kapur kërcënimet balistike me rreze të gjatë veprimi. Kupola e Hekurt ka demonstruar performancë të shkëlqyer kundër raketave nga Gaza (me një shkallë suksesi prej 90% kundër kërcënimeve të drejtuara në zona të populluara). Megjithatë, është projektuar për objektiva me shpejtësi relativisht të ulët dhe orbitë të ulët – nuk ka për qëllim të kapë raketa që vijnë me shumëfisha të shpejtësisë së zërit nga atmosfera e sipërme. Sisteme më të përparuara, të tilla si David’s Sling dhe veçanërisht Arrow-3, zgjerojnë mbrojtjen kundër raketave balistike, por edhe këto kanë ndërprerës të kufizuar dhe nuk janë testuar kurrë në një sulm kaq masiv ndaj objektivave hipersonikë. Zyrtarët ushtarakë izraelitë kanë theksuar vazhdimisht se asnjë mburojë nuk është plotësisht e padepërtueshme – madje as Kupola e Hekurt, e teknologjisë së fundit, nuk përshkruhet si “hermetike”.

Si sulmi iranian e “shpoi” mbrojtjen

Suksesi i Iranit në depërtimin e mbrojtjes ajrore të shtrenjtë izraelite i detyrohet po aq aftësive të raketave të tij sa edhe taktikës së ngopjes. Raketat balistike të teknologjisë së fundit të përdorura vepruan jashtë “zarfit” që Iron Dome mund ta përballojë në mënyrë efektive – duke e detyruar atë të veprojë përtej kufijve të saj.

Në të njëjtën kohë, lëshimi i njëkohshëm i dhjetëra raketave krijoi një mbingarkesë në mbrojtjen izraelite: edhe me shkallë të larta suksesi për raketë, një vëllim mjaft i madh sulmesh siguron që disa do të shpëtojnë. Analistët theksojnë se jemi në një pikë kthese ku armët balistike sulmuese, në kushte të caktuara, mund të mposhtin edhe sistemet më të sofistikuara të mbrojtjes.

Në këtë rast, nga afërsisht 200 raketa të lëshuara, disa dhjetëra (ndoshta 40-50) arritën të godisnin territorin izraelit – një përqindje e paparë që trondit ndjenjën e sigurisë absolute të ofruar nga Iron Dome. Izraeli ndoshta do të duhet të forcojë më tej teknologjitë e tij të mbrojtjes (p.sh. më shumë grupe Arrow ose mjete të reja si lazerët) për t’u përballur me këto kërcënime të reja. Në të njëjtën kohë, megjithatë, është e qartë se mbrojtja ajrore izraelite, megjithëse parandaloi shumicën e raketave që vinin, nuk mund të garantojë 100% mbrojtje – diçka që është demonstruar gjerësisht nga ngjarjet e ditëve të fundit.