Mobilizimi masiv i të rinjve, një fushatë intensive në rrjetet sociale dhe një ndryshim në mënyrën e komunikimit me votuesit e ndihmuan Presidentin brazilian Luiz Inacio Lula da Silva të përmbysë rezultatin e raundit të parë të zgjedhjeve dhe të fitojë një mandat të ri. Megjithatë, analistët paralajmërojnë se rikthimi i tij nuk mund t’i atribuohet vetëm fushatës dixhitale.
Kur presidenti brazilian Luiz Inacio Lula da Silva përfundoi pas kundërshtarit të tij Flavio Bolsonaro, djalit të ish-presidentit Jair Bolsonaro, pas raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale, një pjesë e bazës së tij politike u përball me mundësinë e humbjes zgjedhore, shkruan Guardian.
Pritej që shumica e votave të kandidatëve të krahut të djathtë që nuk arritën në raundin e dytë mund t’i shkonin Bolsonaros. Megjithatë, gjatë tre javëve të ardhshme, fushata fitoi një vrull të ri dhe protestat në rrugë dhe aktiviteti i organizuar në mediat sociale u bënë një pjesë e rëndësishme e strategjisë së Lulës.
Shenja e parë e atmosferës së ndryshuar erdhi nga universiteti. Studentët e Universitetit Federal të Fluminense dolën në rrugët e Niteroi, një qytet përballë Rio de Janeiros, duke protestuar kundër rikthimit të mundshëm të familjes Bolsonaro në pushtet.
Shumë shpejt pasuan tubime në qendër të Rio de Janeiros dhe protesta të ngjashme u përhapën në pjesë të tjera të vendit. Sipas analistëve, një mobilizim i tillë spontan ndihmoi në ripërtëritjen e shpresës për një kthesë midis mbështetësve të së majtës.
“Dua të falënderoj të rinjtë e Brazilit që dolën në rrugë për të mbrojtur demokracinë”, tha Lula në fjalimin e tij të fitores, duke vlerësuar brezin që iu bashkua fushatës në fund të garës zgjedhore.
“Ushtria e Lulës”: Miliona ndjekës në Vocap
Paralelisht me protestat, ekipi zgjedhor i Lulës ndryshoi qasjen e tij ndaj komunikimit dixhital. Në qendër të strategjisë së re ishte deputeti brazilian Andre Janones, i cili organizoi mbështetësit përmes kanalit Vocap “Ushtria e Lulës” (Exército do Lula) dhe i inkurajoi ata të ndanin video të fushatës, të promovonin hashtag-e në rrjetet sociale dhe të ftonin të tjerët të përfshihen.
Pas raundit të parë, kanali kishte rreth 60,000 ndjekës, ndërsa deri në ditën e votimit, numri i abonentëve ishte rritur në gati 11 milionë. Janones dërgonte mesazhe, regjistrime audio dhe materiale video çdo ditë, së bashku me detyra specifike me të cilat i drejtonte mbështetësit drejt aktiviteteve në platforma të tjera dixhitale, shkruan BBC.
Strategjia mbështetej në një parim të thjeshtë: në vend që të ishin thjesht një audiencë që ndiqte mesazhet politike, mbështetësve u jepeshin detyra specifike, nga ndarja e përmbajtjes video deri te tërheqja e anëtarëve të rinj. Shkencëtari politik Victor Chagas, i cili studion politikën dixhitale dhe fushatat zgjedhore, e përshkroi një qasje të tillë si një lloj “gamifikimi” të mobilizimit zgjedhor, në të cilin qëllimet e përbashkëta transformohen në një sërë detyrash për pjesëmarrësit.
Lula e quajti Janones “gjenerali ynë” pas fitores së tij, duke theksuar rolin e tij në mbajtjen lart të moralit të mbështetësve gjatë fushatës. Përpara votimit, deputeti organizoi një transmetim të drejtpërdrejtë 24-orësh në YouTube, ndërsa kanali i tij Vocap u bë një nga pikat kryesore të grumbullimit për mbështetjen dixhitale të Lulës.
Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se një numër i madh ndjekësish në vetvete nuk vërteton se sa vota ka sjellë një fushatë e tillë. Historiani dhe studiuesi i politikës braziliane Andre Pagliarini vlerësoi për “Al Jazeera” se është e vështirë të vendoset empirikisht një lidhje e drejtpërdrejtë midis aktiviteteve të kanalit Vocap dhe rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, megjithëse iniciativa ndihmoi në organizimin dhe mbështetjen e drejtpërdrejtë.
The post Si e përmbysi Lula rezultatin e zgjedhjeve në Brazil; të rinjtë dhe rrjetet sociale në fokus të fushatës appeared first on Euronews Albania.
Burimi: Botë
Leave a Reply