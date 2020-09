Nga Ilir Beqja

Nesër, 3 shtator, mbushen 6 vjet nga hyrja në fuqi e ligjit 105/2014 “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik “.

Miratimi dhe më tej zbatimi i tij, na dha mundësinë, ne socialistëve, të përmbushnimin angazhimin tonë programor, elektoral dhe qeverisës se barnat në Shqipëri nuk do të ishin më të shtrenjtë sesa në vendin e origjinës.

Qeverisja e deriathershme e kishte kthyer Shqipërinë në një nga vendet më qesharakë në botë. Shqipëria dhe Meksika ishin të vetmet vende kur barnat gjenerikë ishin më të shtrenjtë se origjinatorët përkatës.

Nuk ka qenë reformë e lehtë. Në përgatitjen e reformës mua, si ministër, më ka ndihmuar shumë ekspertiza kroate që misioni i Bankës Botërore në Tiranë na mundësoi. Ndërsa për thellësinë e reformës veç të tjerash më kanë ndihmuar jashtëmase edhe dy këshilla shumë të vlefshme.

E para, nga kryeministri Tony Blair. Nëse nuk të shajnë më pati thënë, do të thotë që reforma që mendon se ke bërë është një hiç. Ma ilustroi me reformën e arsimit që qeveria e tij kishte bërë në mandatin e parë.

E dyta, nga Ellen Goldstein, në atë kohë drejtore e Bankës Botërore për vendet e Ballkanit. Ellen, me të cilën kisha njohje pune prej 1995, kur ndava me të shqetësimin se një reforme e thellë mund të sjellë largimin nga tregu shqiptar tw prodhueseve më në zë botërorë farmaceutikw më siguroi se përtej “kërcënimeve” askush nuk do të largohej. Zbatimi i plotë i reformës në çmimet e barnave i ka kursyer shqiptrarëve çdo vit rreth 70 milionë USD apo në 6 vite së bashku mbi 400 milionë USD.

Kanë kaluar disa vite dhe me të drejtë shumë shqiptarë janë mësuar me çmimet aktuale të barnave dhe i kanë harruar çmimet e dikurshme.

Se çfarë ka sjellë në të vërtetë ajo reformë po e ilustroj me koston aktuale të një mjekimi bazë të Covid – 19. Një terapi bazë për trajtimin e Covid – 19 përfshin pak a shumë :

– 8 tableta Azitromicin 500 mg

– 8 tableta Levofloxacin 500 mg

– 10 ampula Dexamethason 4 mg/1 ml

– 30 shiringa të mbushura Fraxiparin 0,6 ml

(është zgjedhur Fraxiparin si më e lira midis Fraxiparin/Enoxaparin/Xarelto)

– 30 tableta Paracetamol 500 mg

– 15 njësi Vitamin C 1 g

– 15 njësi Vitamin D 2000 IU

I gjithë ky mjekim kushton rreth 9,600 lekë (nëse përdoren antikoagulantë më të shtrenjtë kushton 18,500 lekë ose 17,500 lekë).

Nëse do të ishin ende në fuqi çmimet e importit, marzhet dhe TVSH 10 % mbi barnat, i njëjti mjekim do të kushtonte 49,000 lekë apo 5 herë më shtrenjtë.

Reforma e çmimeve të barnave është për mua, personalisht, një një nga arritjet më të mëdha në angazhimin tim të deritanishëm njerëzor, profesional dhe politik në shërbim të njerzve të vendit tim.

Mund të jetë e tepërt, por ndjej detyrim të vlerësoj publikisht mbështetjen totale të Edi Ramës (e bëj publikisht edhe pse ka qënë i vetmi që më ka mbështetur edhe kur i kisha të gjithë kundra, brenda e jashtë politikës, brenda e jashtë PS-së) në hartimin, miratimin dhe zbatimin e kësaj reforme.