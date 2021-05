Deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike në një intervistë televizive ka folur në lidhje me zgjedhjet që do mbahen me 13 qershor për kryetarin e ri të PD-së.

Këlliçi u shpreh se PD-së i duhet një lider perëndimor dhe që i qëndron fjalës së tij në mënyrë të padiskutueshme.

“Duhet të jetë patjetër një lider perëndimor. Nuk ka asnjë të përbashkët me të shkuarën komuniste. Një lider që ka sa më pak mëkate në kurriz. Duhet një lider që garon me një ekip. Duhet të jetë disi populist. Duhet të jetë shume i fortë dhe t’i qëndrojë në mënyrë të padiskutueshme fjalës së tij dhe objektivit të vendosur bashkarisht me ekipin e tij”, tha Belind Këlliçi./ b.h