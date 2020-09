Duke filluar nga data 1 tetor bar-kafet, restorantet dhe pishinat do të mund të ushtrojnë aktivitetin e tyre edhe në ambientet e brendshme, pas disa muajsh të mbyllur për shkak të pandemisë së koronavirusit.

Vendimi është marrë në Komitetin Teknik të Ekspertëve, ku thuhet se hapja e këtyre bizneseve në ambientet e mbyllura do të shoqërohet dhe me një protokoll masash, që do duhet të zbatohen në mënyrë rigoroze.

Ministria e Shëndetësisë publikon udhëzuesin për masat higjieno-sanitare, që do të duhet të zbatohen nga baret, restorantet dhe pishinat.

Udhëzuesi për baret dhe restorantet:

Udhëzuesi për pishinat: