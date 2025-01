Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi ka sqaruar të gjithë procedurën sesi do të votojnë emigrantët shqiptarë më 11 maj.

I ftuar në emisionin “Open” në News24, Celibashi tha se ky proces është një sfidë, por që thekson se u realizua falë vullnetit politik.

Celibashi u shpreh se regjistrimi duhet të bëhet me anë të kamerës së telefonit, dhe jo nëpërmjet një fotografie, pasi gjithçka identifikohet nga sistemi.

“Do të duhet që ose përmes aplikacionit KQZ që duhet ta shkarkojnë ne telefon ose tablet, ose nëpërmjet faqes së internetit të KQZ, do të duhet të hyjë në rubrikën “votues nga jashtë”. Nga kjo rubrikë ai akseson platformën për regjistrimin votuesve nga jashtë. Aty do të kryejë të gjithë procedura bazuar në ato rregulla që ne i kemi miratuar.

Fillimisht do të duhet të hapë një llogari të tij në këtë platformë. Është një proces i thjeshtë. Do të duhet të fusësh numrin tënd personal të identifikimit, datëlindjen tendë si dhe vendlindjen. Do vendosësh një numër celular që mund të mos jetë shqiptar, por atë numër që ti përdor në vendin ku jeton, një adresë emaili dhe ti personalisht, fizikisht duhet të jesh para kamerës së telefonit celular. Sistemi e dallon nëse ka të bëjë me një person të gjallë apo me një fotografi. Nëse nuk është një person i gjallë, nuk mund të hapet llogaria.

Për të vazhduar me procesin e regjistrimit, ti mund ta bësh në atë moment, ose në një ditë tjetër. Kur ti paraqesësh kërkesën për regjistrim duhet të skanosh përmes telefonit ose kompjuterit, dokumentin tënd të identifikimit. Nëse ke letërnjoftim do ta skanosh në të dyja anët, nëse ke pasaportë do të skanosh vetëm faqen e pasaportës që përmban të dhënat e tua.

Në këtë moment nuk ka nevojë që dokumenti i identifikimit të jetë i vlefshëm. Edhe me një dokument të pavlefshëm në momentin e parë ti mund të kërkosh të regjistrohesh.

Do të vijë një kod konfirmues 6-shifror, do ta ngarkosh këtë kod dhe ti ke realizuar procesin e aplikimit për tu regjistruar. Do të duhet të ngarkosh edhe dokumentin që tregon adresën e vendqëndrimit tënd. Pasi ke plotësuar këtë fusha, do të dërgosh kërkesën në KQZ dhe KQZ do shqyrtojë kërkesën.

Nëse çdo gjë është në rregull, ai regjistrohet si votues. Më pas KQZ do ti dërgojë zgjedhësit fletën e votimit. Do të duhet që të kujdeset që nga momenti kur ka bërë aplikimin dhe deri në momentin që mbyllet aplikimi më 4 mars, ai të rinovojë dokumentin e identifikimit. Por do të duhet të ketë një dokument identifikimi në momentin kur mbyllet procesi”, sqaroi Celibashi.