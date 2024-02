Gjatë një interviste të dhënë së fundmi për “E diell”, vëllai i Ilnisës është ngacmuar për marrëdhënien e motrës me Meriton Mjekiqin.

“Nëse ty të vjen një ftesë për t’u futur në ‘BBV3’, si banor a do të futeshe dhe nëse po çfarë qëndrimi do të mbaje dhe a do të vështirsonte hyrja jote marrëdhënien Ilnisa-Meriton?” – ishte pyetja që ju drejtua.

Ai u shpreh se nuk do të ndikonte në marrëdhënien e tyre.

I pyetur nëse do ta përshëndesë Meritonin nëse futet surprizë, ai tha se po

“Patjetër që po, çfarë të keqe ka të përshëndesësh një preson? Është kulturë qytetare. Do përshëndesja jo vetëm Meritonin por dhe atë që Ilnisa do kishte debate më të mëdha brenda shtëpisë”.

/a.d