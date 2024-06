Dita e parë e Korrikut do të karakterizohet me mot shumë të nxehtë veror dhe stabil.

Temperaturat mund të shënojnë ende rritje për ndonjë gradë, ndërsa fronti i ftohtë fillon të afrohet nga veriperëndimi i Kontinentit. Temperatura maksimale në Tiranë do të arrijë afërsisht 32 gradë Celcius.

Destabilizim të fuqishëm të motit pritet të kemi të martën, me shtim të konsiderueshëm të vranësirave të cilat do të përcillen me zhvillime të rrebesheve lokale të shiut me vetëtima, bubullimë dhe mundësi për breshër. Temperaturat do të shënojnë ulje, madje të ndjeshme, ndërsa rrebeshe parashihen edhe në bregdet.