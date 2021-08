Dielli braktisi zyrtarisht shenjën e Luanit dhe u zhvendos nga 22 gushti në shenjën e tokës të tokës të Virgjëreshës.

Ky ndryshim diellor do të na shtyjë të sqarojmë veprimet tona kolektive pas periudhës së Luanit. Të gjithë do ta përjetojnë këtë atmosferë astrologjike ndryshe, megjithatë, më poshtë do të lexoni sesi sezoni i Virgjëreshës i vitit 2021 do të ndikojë në shenjën tuaj të Horoskopit:

Dashi-Koha për tu organizuar! Përdorni energjinë praktike të epokës së Virgjëreshës për të rinovuar rutinën tuaj dhe sigurohuni që ajo punon për ju dhe mbështet mirëqenien tuaj. Vendosni në rregull rutinën tuaj të përditshme, vendosni një plan të ri për veten tuaj dhe kontrolloni qëllimet tuaja.

Demi-Energjia tokësore e periudhës së Virgjëreshës rindez anën tuaj erotike dhe krijuese, kështu që prisni frymëzim gjatë gjithë muajit. Merrni kohë për të shijuar gjëra lozonjare që ju sjellin gëzim. Mendoni për hobi argëtues, kërkime romantike ose përpjekje artistike.

Binjakët-Periudha e Virgjëreshës shënon muajin e fundit të verës, Binjakë, prandaj sigurohuni që t’i përqendroni energjitë tuaja në jetën tuaj në shtëpi. Organizoni hapësirën tuaj, pastroni dollapët tuaj dhe bëni disa plane organizative për rinovim.

Gaforrja-Mendja juaj është ndezur këtë muaj, Gaforre, kështu që kanalizoni të gjithë energjinë e Virgjëreshës me detajet më të vogla në jetën tuaj profesionale dhe në komunikimet tuaja të përditshme. Do të keni shumë energji për t’u lidhur me miqtë dhe për të bashkëvepruar me njerëzit përreth jush.

Luani-Pas një muaji të relaksuar të ditëlindjes, sezoni i Virgjëreshës sjell një mundësi ideale për të pastruar financat tuaja dhe për të rregulluar llogaritë tuaja. Bëni një buxhet të detajuar për veten tuaj dhe tregohuni të përpiktë se si i shpenzoni të ardhurat tuaja të fituara me vështirësi.

Virgjëresha-Është koha juaj, Virgjëreshë! Është koha për një përtëritje personale, pasi shenja juaj e Horoskopit hedh dritën e saj mbi dëshirat tuaja personale dhe mënyrën se si e prezantoni veten.

Peshorja-Ky është një muaj i mrekullueshëm për një kohë të qetë reflektimi dhe shërimi, Peshore. Ju jeni në prag të një transformimi personal, por për të arritur atje, duhet t’i jepni vetes kohën dhe hapësirën që ju nevojiten për të dëgjuar zërin tuaj të brendshëm.

Akrepi-Koha e Virgjëreshës është këtu për t’ju kujtuar fuqinë e të menduarit pozitiv, Akrep. Muaji i ardhshëm është një kohë e mirë për të kontaktuar me vlerat tuaja dhe për të gjetur mënyra për të përdorur dhuratat tuaja për të ndihmuar të tjerët.

Shigjetari-Jeta juaj profesionale është ndriçuar me energji këtë muaj, kështu që qetësohuni dhe filloni të arrini qëllimet tuaja të karrierës. Në vend që të shfaqeni ose kritikoni performancën tuaj shumë, merrni rrugën e mesme.

Bricjapi-Është koha për të zgjeruar botën tuaj, fjalë për fjalë dhe në mënyrë figurative. Periudha e Virgjëreshës ndriçon anën tuaj të egër dhe ju kërkon të filloni disa aventura të reja që do t’ju ofrojnë një perspektivë kaq të nevojshme për jetën.

Ujori-Gjërat mund të bëhen të vështira për ju këtë muaj, Ujori, pasi e gjeni veten në mes të shpërthimeve serioze personale. Sidoqoftë, ju mund të përdorni energjinë pragmatike të periudhës së Virgjëreshës për të kuptuar ndjenjat tuaja duke u zhytur nën sipërfaqen e jetës tuaj dhe duke bërë një mbledhje të vogël emocionale.

Peshqit-Marrëdhëniet janë të ndërlikuara, Peshq, por ky muaj ju ofron mundësinë të sqaroni punët tuaja dhe të jeni më të pranishëm. Nëse jeni në një lidhje, kontrolloni nevojat e ju dhe partnerit tuaj dhe sigurohuni që të ndihmoni njëri -tjetrin në mënyra që vlejnë.