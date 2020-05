Si do të jetë vera 2020? Jua zbulojnë yjet: ja parashikimet shenjë për shenjë. Pas një periudhe të vështirë që jemi duke kaluar, jeni kuriozë të dini si do të jetë vera 2020? Ja si e parashikojnë yjet… Edhe në verë Dashi do të jetë krejtësisht i tërhequr nga puna. Nëse doni të keni më shumë suksese profesionale që kënaqin ambiciet tuaja, duhet të përpiqeni të kontrolloni emocionet dhe të merrni më shumë kohë për familjen. Në verën e viti 2020 i dashur Dem, do të kërkoni të realizoni ëndrra tuaja. Pas një periudhe plot dyshime në të ardhmen, tashmë e dini cilën rrugë të ndiqni. Edhe Shigjetari i ka idetë e qartë: dëshiron të vazhdojë të argëtohet, por mezi po pret momentin të njohë dikë të veçantë.

Binjakët po jetojnë një vit kontrastual. Këto muaj të verës do t’ju sjellin shumë të reja, sidomos në dashuri. Mos u ndjeni të papërgatitur! Kurse muaji më i mirë do të jetë shtatori. Dasmë ose bashkëjetesë në horizont. Një qiell i shkëlqyer për Luanin dhe Gaforren, pavarësisht gjithçkaje, yjet janë në anën tuaj dhe ju ndihmojnë edhe në verë. Mundësitë e udhëtimit do të jenë të pafund dhe do t’ju lejojnë të krijoni njohje të reja. Virgjëresha dhe Peshorja duhet të qëndrojnë të të përqëndruara tek puna, edhe në verë! Duhet të bëni shumë sforco për të përmirësuar edhe jetën tuaj të përditshme. Që nga fundi i qershorit mund të garantoni rezultate të shkëlqyera! Për sa i përket verës 2020 të Bricjapit dhe Akrepit, yjet i këshillojnë t’i largojnë emocionet. Nuk mund të mendoni gjithmonë për karrierën, ka të tjera aspekte të jetës të cilave mund t’u jepni më shumë rëndësi. Një prej tyre është dashuria.

Dhe në fund, të shohim parashikimin për Ujorin dhe Peshqit. Këto dy shenja të Ujit janë shumë me fat, do të kenë kohë të kujdesen për vetveten, të relaksohen dhe të ndajnë më shumë kohë me njerëz që duan. Vera 2020 do t’ju japë mundësinë të vilni frytet e atyre që keni mbjellë në fillim të vitit.

/e.rr