DASHI

Dashë, kjo javë është me interes të veçantë astrologjik pasi gjatë saj eklipsi diellor në shenjën e Shigjetarit do të ndodhë më 14/12 i cili mund të ndryshojë mënyrën e qasjes ndaj çështjeve të caktuara, ndoshta ka luajtur një rol në të dhe disa zhvillimet e fundit Më 17/12 hyrja e Saturnit në shenjën e Ujorit shënon një periudhë të re kohore gjatë së cilës ia vlen të jesh aktiv në një nivel kolektiv dhe nëse e gjykon të nevojshme të bësh disa sqarime në marrëdhëniet tuaja miqësore. Më 19/12 hyrja e Jupiterit në shenjën e Ujorit favorizon gjithçka që lidhet me realizimin e qëllimeve dhe ambicieve!

Dashuria: Këtë javë mund të ndjeni nevojën për të sqaruar disa çështje mes jush dhe partnerit tuaj, por kini kujdes se si vendosni t’i qaseni pasi mund të jeni mjaft impulsiv. Hyrja e Afërditës në shenjën e Shigjetarit më 15/12 përuron një periudhë të re e cila do të ketë mundësi të flirtojë dhe të afrohet me njerëz të rinj. Idetë dhe mendimet e zakonshme që do të keni me disa njerëz do të luajnë një rol të madh, pasi këto do të jenë baza që dikush të jetë me interes për ju.

Puna dhe Ekonomia: Kjo është një javë gjatë së cilës nuk do të keni aq shumë stres për punë dhe punë profesionale sa kalimi i Saturnit në shenjën e Ujorit tregon se sektori profesional nuk do të jetë më në qendër të interesit tuaj. Mund të ketë disa sqarime – posaçërisht nëse punoni në një grup njerëzish – por mos harroni se këto do të synojnë vetëm të zhvillojnë karrierën tuaj dhe marrëdhënien tuaj me njerëz të veçantë.

DEMI

Dema, Eklipsi diellor që do të ndodhë më 14/12 në shenjën e Shigjetarit mund të ngrejë disa pasiguri në lidhje me çështje që vijnë nga e kaluara. Mundohuni të zgjidhni çështje të veçanta financiare dhe emocionale dhe mos lini kanale të hapura të komunikimit atje ku nuk është e nevojshme. Mos lejoni që shqetësimet tuaja të fitojnë terren në të menduarit tuaj dhe të ndikojnë në gjendjen shpirtërore. Hyrja e Saturnit në shenjën e Ujorit më 17/12 sjell si përparësi karrierën tuaj dhe njohjen profesionale për vitet në vijim. Hyrja e Jupiterit në të njëjtën shenjë më 19/12 tregon se tani fillon një periudhë kur do të lindin mundësi në një nivel profesional i cili mund të shoqërohet me përgjegjësi të reja, por do t’ju ndihmojë të evoluoni.

Dashuria: Në ditët e para të javës duhet t’u kushtoni më shumë vëmendje çështjeve që vijnë nga e kaluara dhe çështjeve romantike që keni lënë pezull. Mundohuni të mos josheni nga mendimi që një person në mjedisin tuaj mund të ketë me zgjedhjen tuaj dhe vendosni bazuar në të dhënat që keni. Hyrja e Afërditës në shenjën e Shigjetarit më 15/12 përuron një periudhë të re gjatë së cilës do të shfaqen historitë shpesh të dendura romantike të së kaluarës. Nëse jeni tashmë në një lidhje, emocionet e forta do të intensifikojnë pasionin midis jush dhe partnerit tuaj, por kini kujdes pasi ato gjithashtu mund të intensifikojnë disponimin posesiv në të dy palët.

Puna dhe Ekonomia: Këtë javë ka të ngjarë të josheni nga skenarë që do t’ju çojnë në mendime të shqetësuara dhe këto nga ana tjetër do të ndikojnë në gjendjen shpirtërore. Shumica e tyre duket se kanë lidhje me punën, por përpiquni të mos i lini të fitojnë terren. Disa diskutime që do të zhvillohen këtë javë në një nivel profesional kanë nevojë për vëmendje derisa të zbuloni nëse të dhënat e tyre korrespondojnë me të vërtetë me realitetin.

BINJAKËT

Për Binjakët, java fillon me eklipsin diellor që do të ndodhë më 14/12 në shenjën e Shigjetarit dhe ju ndihmon të krijoni marrëdhënie personale dhe bashkëpunime. Sigurisht që duhet të keni kujdes me zgjedhjet tuaja – posaçërisht ato që kanë të bëjnë me sektorin profesional – pasi përfshirja e Neptunit me “dritat” e eklipsit krijon paqartësi dhe një imazh të paqartë, i cili nuk do t’ju ndihmojë në vlerësimet tuaja. Hyrja e Saturnit në shenjën e Ujorit më 17/12 tregon se tani është koha të vini në praktikë disa nga qëllimet tuaja dhe disa nga ëndrrat tuaja. Jupiteri gjithashtu kalon tek Ujori dy ditë më vonë (19/12) dhe favorizon në projektet që lidhen me arsimin (seminare, çertifikime, mësimi i një gjuhe të re të huaj) dhe zgjerimin e horizonteve tuaja shpirtërore.

Dashuria:Eklipsi që do të ndodhë në fillim të javës mund të krijojë një gjendje të çuditshme emocionale dhe është e mundur të merreni me disa çështje që mbeten pezull. Nëse tashmë jeni në një marrëdhënie, duhet t’i shihni çështjet në mënyrë reale dhe jo “të fluturoni me sy hap”. Nëse jeni të lirë, eklipsi diellor në kombinim me hyrjen e Afërditës në shenjën e Shigjetarit më 15/12 tregojnë se mund të bëni një njohje ose të filloni një marrëdhënie me një person që tashmë e njihni, i cili do të vijë të qëndrojë.

Puna dhe Ekonomia:Diskutimet do të luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e një marrëdhënie biznesi ose partneriteti, dhe kjo është diçka për tu mbajtur në mend gjatë gjithë kësaj jave. Komunikimi që do të keni me një koleg do t’i japë “ritmin” çështjeve profesionale, prandaj ia vlen të “mbani mend” aftësitë tuaja diplomatike. Nëse ndiheni të kufizuar në një marrëdhënie biznesi ka shumë të ngjarë që të tërhiqeni nga vendimet që do të merrni “të nxehta”, por është më mirë të shmangni këtë skenar, të paktën për këtë javë.

GAFORRJA

Java e Gaforres, do të fillojë me eklipsin diellor që do të ndodhë në shenjën e Shigjetarit më 14/12 dhe do të sjellë në plan të parë jetën tuaj të përditshme. Kështu që duket se do t’i kushtoni më shumë vëmendje asaj që duhet të bëni, mënyrës se si mund t’i rregulloni ato por edhe të gjitha këtyre punëve të vogla dhe detajeve që përbëjnë planin tuaj ditor. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm kur komunikoni me njerëzit përreth jush – veçanërisht ata që janë larg – pasi mund të ketë disa keqkuptime. Hyrja e Saturnit në shenjën e Ujorit në 17/12 inauguron një periudhë kohe gjatë së cilës ju duhet t’i jepni përparësi vetes dhe më pas sektorit financiar. Më 19/12, Jupiteri gjithashtu kalon në shenjën e Ujorit dhe nga pozicioni i tij i ri do të sjellë mundësi për të zgjidhur çështjet e së kaluarës.

Dashuria: Në ditët e para të javës mund të keni disa biseda me partnerin tuaj që do t’ju bëjë të ndiheni sikur po përpiqet t’ju kufizojë, por e vërteta është se kjo ndjenjë do të ekzistojë për këtë javë pavarësisht nga bisedat do të keni me partnerin tuaj. Më 15/12 hyrja e Afërditës në shenjën e Shigjetarit mund të krijojë kushtet e duhura që ju të afroheni me një person që njihni dhe madje mund të ketë qenë në jetën tuaj të përditshme në të kaluarën.

Puna dhe Ekonomia: Këtë javë mund të ndiheni mjaft të lodhur dhe kjo do të jetë kufizuese për sa i përket zgjidhjes së detyrimeve tuaja profesionale dhe të punës. Nga ana tjetër, ju mund të dëshironi të zgjidhni disa çështje, por nuk keni kohë për ta bërë këtë. Në çdo rast, duhet të vendosni përparësitë e duhura në çështjet profesionale në mënyrë që të mund t’i zgjidhni ato pa lënë asnjë pezull, gjë që do të jetë veçanërisht e rëndësishme.

LUANI

Luanë, këtë javë disa ëndrra dhe plane që keni lënë pas mund të vijnë në pah por tani duket se ato do të bëjnë përsëri një pamje dinamike në mendjen dhe mendimet tuaja. Eklipsi diellor që do të ndodhë më 14/12 në shenjën e Shigjetarit ju tregon se duhet të përqendroheni në atë që dëshironi të bëni dhe t’u jepni atyre energjinë tuaj për ta arritur atë. Më 17/12 Saturni kalon në shenjën se Ujori është para jush dhe sjell në plan të parë çdo lloj marrëdhënie (personale, profesionale, shoqërore). Në periudhën tjetër, mund të ketë sqarime dhe rirregullime në ato që janë të nevojshme. Më 19/12, Jupiteri e ndjek në të njëjtën shenjë dhe nga pozicioni i tij i ri ai do të krijojë një humor pozitiv dhe do t’ju ndihmojë të merrni vendimet e duhura.

Dashuria: Në ditët e para të javës është e mundur të zhvillohet një diskutim i cili do të jetë baza për një romancë të re romantike të zhvillohet ndryshe nga e zakonshmja. Hyrja e Afërditës në shenjën e Shigjetarit më 15/12 hap një periudhë socializuese për ju e cila do t’ju ndihmojë të afroheni me njerëzit që dëshironi. Nëse jeni tashmë në një lidhje gjatë gjysmës së dytë të javës duhet t’i kushtoni vëmendje, pasi duket se mund të shfaqen disa çështje që ju shqetësojnë.

Puna dhe Ekonomia: Detyrimet tuaja profesionale hyjnë në lojë këtë javë dhe duket se ato do t’ju vënë në procesin e të shikuarit pak më ndryshe marrëdhënien tuaj profesionale ose një bashkëpunim. Nga kjo javë fillon një periudhë e cila mund të sjellë riorganizime në çështjet profesionale por kryesisht në marrëdhëniet profesionale. Ka mundësi të merrni më shumë përgjegjësi në punë, por këto do t’ju ndihmojnë të zhvilloheni në një nivel profesional dhe më vonë të fitoni njohjen që dëshironi.

VIRGJËRESHA

Për ju Virgjëresha kjo javë duket se po përqendrohet në vendimet për jetën tuaj personale si dhe në disa çështje familjare që kanë dalë në pah. Eklipsi diellor që do të ndodhë më 14/12 në shenjën e Shigjetarit, u jep përparësi çështjeve që lidhen me shtëpinë ose familjen, por duhet të studioni me kujdes të dhënat që përmbahen në to përpara se të merrni vendimet tuaja. Hyrja e Saturnit në shenjën e Ujorit më 17/12 ju vë në procesin e caktimit të kufijve të punës dhe detyrimeve tuaja, pasi programi që keni çdo ditë duket se fillon të bëhet stresues. Hyrja e Jupiterit në të njëjtën shenjë në 19/12 favorizon fejesën tuaj – në baza ditore – me diçka që do të ngre humorin tuaj dhe do të kompensojë lodhjen.

Dashuria: Këtë javë mund të mos keni kohë të mjaftueshme të lirë pasi do të keni çështje profesionale dhe disa përgjegjësi të tjera që keni në mendje. Nëse jeni tashmë në një lidhje, hyrja e Afërditës në shenjën e Shigjetarit më 15/12 do t’ju ndihmojë të kaloni kohë të konsiderueshme me partnerin tuaj dhe të mos e shihni kohën tuaj të përbashkët si një detyrim. Nëse jeni i lirë, duket se do t’ju afrohet një person i cili do të gjejë një mënyrë për të diskutuar me ju gjëra që do të mbeten në zemrën tuaj.

Puna dhe Ekonomia: Detyrimet e jetës së përditshme po mbajnë mirë edhe këtë javë dhe nuk përjashtohet që të ketë disa çështje që do të bëjnë një paraqitje të jashtëzakonshme! Për këtë arsye do të duhet të bëni një program që do ta ndiqni në letër dhe nuk do të devijoni, përndryshe ka shumë të ngjarë që të mos keni kohë të mjaftueshme për të plotësuar atë që ju nevojitet. Gjatë ditëve të para të javës duhet të jeni shumë të kujdesshëm në diskutimet që do të keni pasi gjëra krejt të ndryshme mund të dëgjohen nga ato që do të kuptohen!

PESHORJA

Përsa i përket Peshoreve, java do të fillojë shumë dinamikisht pasi eklipsi diellor që do të ndodhë në Shigjetar më 14/12 do t’ju vërë në procesin e sqarimit të disa gjërave me njerëzit që janë në mjedisin tuaj të ngushtë. Ju mund të kuptoni se keni qenë mjaft të duruar me situatat dhe kjo mund të çojë në vendime. Do të ishte mirë të shmangni acarimin pasi ai nuk do të jetë një këshilltar i mirë. Hyrja e Saturnit në shenjën e Ujorit më 17/12 do të forcojë një marrëdhënie personale ose do të hedhë një themel të fortë për të krijuar një të re, gjithçka që ai dëshiron nga ju është të shohë punët tuaja romantike me përgjegjësi. Disa ditë më vonë, më 19/12, Jupiteri kalon në të njëjtën shenjë dhe krijon nevojën që ju të përqendroheni në gjërat që ju bëjnë të lumtur, të argëtoheni dhe të flirtoni!

Dashuria: Punët tuaja sentimentale dhe gjithçka që lidhet me jetën tuaj personale do të vijnë në pah nga mesi i kësaj jave dhe do të qëndrojnë për një kohë të gjatë. Tani është koha për të zgjidhur çështjet romantike dhe për të bërë zgjedhjen tuaj. Nëse tashmë jeni në një lidhje, hyrja e Afërditës në shenjën e Shigjetarit më 15/12 do të krijojë një atmosferë komunikuese mes jush, e cila do të jetë shumë e dobishme për marrëdhënien tuaj. Nëse jeni i lirë, ka mundësi të takoni një person që do t’ju interesojë ose të afroheni me të në komunikim dhe duket se të njohurit e zakonshëm që keni do të luajnë rolin e tyre në të.

Puna dhe Ekonomia: Këtë javë është e mundur që jeta juaj personale dhe çështje të tjera t’ju “vjedhin” interesin, kështu që do të jetë e vështirë të përqendroheni në çështje që lidhen me punët dhe përgjegjësitë. Sidoqoftë, nuk duhet të nënvlerësoni të dhënat që ekzistojnë në rastet e punës dhe biznesit pasi duket se kurthet janë të fshehura në detaje. Kushtojini vëmendje të veçantë diskutimeve që do të bëni me rastin e një çështje profesionale, në mënyrë që të mos çoheni në një vlerësim të gabuar të njerëzve dhe situatave.

AKREPI

Akrepë, java fillon me eklipsin diellor që do të ndodhë më 14/12 në shenjën e Shigjetarit dhe do t’ju vendosë në procesin e shikimit të çështjeve financiare me një entuziazëm më të madh. Negocimi për to është një skenar i mundshëm për këto ditë, por ju duhet të mbani një shportë të vogël dhe të mos premtoni gjëra që nuk do të jeni në gjendje t’i mbani. Hyrja e Saturnit në shenjën e Ujorit më 12/17 do t’ju ​​vë në procesin e shikimit të çështjeve të pasurive të patundshme dhe çështjeve që lidhen me detyrimet shtëpiake ose disa çështje familjare. Për kohën e ardhshme të mjaftueshme, të mësipërmet do të jenë një përparësi, për këtë dhe ju duhet t’u jepni atyre rëndësinë e nevojshme. Më 19/12/12, Jupiteri gjithashtu kalon në shenjën e Ujorit dhe tregon se do të favorizohen disa ndryshime në lidhje me punën dhe riparimet e shtëpisë.

Dashuria: Ditët e para të javës mund të krijojnë disa çështje midis jush dhe partnerit tuaj veçanërisht nëse keni një fond të përbashkët. Për këtë arsye duhet të jeni shumë të kujdesshëm me punët tuaja financiare në mënyrë që të mos ketë mosmarrëveshje në to që do të ndikojnë në klimën që do të ekzistojë midis jush. Nga 15/12 hyrja e Afërditës në shenjën e Shigjetarit tregon se do të përqendroheni tek një person që mund të mbulojë pasiguritë tuaja me praninë dhe qëndrimin e tij. Për këtë arsye është e mundur të afroheni me një person që tashmë e njihni dhe e njihni karakterin e tij, pasi nuk do të doni të rrezikoni!

Puna dhe Ekonomia: Këtë javë mund të jeni të preokupuar me disa detyrime profesionale, si dhe me pjesën financiare të punëve profesionale. Në fillim të javës duhet t’i kushtoni vëmendje diskutimeve që mund të bëni – posaçërisht nëse ato kanë të bëjnë me burime financiare – pasi është e mundur të diskutoni gjëra që nuk do të jenë të lehta për t’u zbatuar. Disa përgjegjësi që mund të lidhen me çështjet e biznesit mund të shfaqen në ditët e para të javës dhe sa më herët të përqendroheni në to aq më lehtë do të jetë zgjidhja e tyre.

SHIGJETARI

Për Shigjetarët e dashur, java fillon me eklipsin diellor që do të ndodhë në shkallën e 23-të të shenjës tuaj të zodiakut më 14/12, e cila do të sjellë në plan të parë fushën e marrëdhënieve ndërpersonale. Kushtet që do të krijohen gjatë eklipsit ka të ngjarë të tregojnë se ju jeni në një rrugë kryesore për sa i përket disa marrëdhënieve personale dhe disa bashkëpunimeve dhe do të thirreni të njihni vendin tuaj në to dhe të merrni vendimet e duhura. Hyrja e Saturnit në shenjën e Ujorit në 17/12 do t’ju vërë në procesin e zbatimit të disa ideve që ekzistojnë deri më tani në mendjen tuaj. Aleancat do të jenë shumë të rëndësishme për zbatimin e ideve tuaja dhe duket se do të afroheni me njerëz të veçantë, ndërsa me disa të tjerë do të largoheni. Jupiteri gjithashtu kalon të njëjtën shenjë më 19/12 duke krijuar sfondin e duhur për zgjerimin e aktiviteteve tuaja profesionale.

Dashuria: Eklipsi që do të ndodhë në fillim të javës ka të ngjarë të sjellë në plan të parë disa çështje që lidhen me jetën tuaj personale ose partnerin tuaj, nëse jeni tashmë në një lidhje. Sidoqoftë, duket se nuk do të jeni në gjendje t’i rregulloni ato, kështu që ka shumë të ngjarë që t’i lini te autopiloti, diçka që nuk do të jetë në favorin tuaj në planin afatgjatë. Përpjekja për të shmangur disa diskutime rreth çështjeve që ekzistojnë do t’ju çojë të “përplaseni” me ta pak më vonë. Hyrja e Afërditës në shenjën tuaj të zodiakut në 15/12 do të përmirësojë ndjeshëm klimën dhe do të ndihmojë aftësitë tuaja tregtare! Nëse jeni i lirë, duket se do t’ju krijojë një terren të përshtatshëm për t’iu afruar dikujt që ju ka tërhequr interesin.

Puna dhe Ekonomia: Diskutimet që do të bëni me njerëz në mjedisin tuaj profesional mund t’ju çojnë në përfundime të gabuara në lidhje me një punë, prandaj duhet të keni kujdes me ta. Marrëdhëniet e biznesit dhe bashkëpunimet vijnë në pah nga fillimi i javës dhe disa çështje mund të lindin. Jepuni atyre bazën e nevojshme në mënyrë që të mund t’i zgjidhni menjëherë dhe të mos i lini të përjetësohen.

BRICJAPI

Bricjapë, eklipsi diellor që do të ndodhë më 14/12 në shenjën e Shigjetarit do të japë “ritmin” për këtë javë, i cili do t’ju kthejë në çështje të së kaluarës dhe mund të krijojë trazira emocionale. Mendimet dhe kujtimet mund të sjellin jo vetëm lodhje emocionale, por edhe fizike, kështu që duhet të jeni shumë të kujdesshëm në mendimet që kanalizojnë energjinë tuaj. Hyrja e Saturnit në shenjën e Ujorit në 17/12 nga njëra anë ju jep frymë pasi Saturni lë shenjën tuaj dhe nga ana tjetër kthen interesin tuaj në sektorin financiar. Lëvizjet që do të bëni atje kanë nevojë për maturi dhe mund t’ju duhet të ripërcaktoni shpenzimet tuaja. Hyrja pothuajse e njëkohshme e Jupiterit në të njëjtën shenjë të Saturnit (19/12) tregon se mund të ketë mundësi për të rritur burimet tuaja, por këto do të vijnë pas punës.

Dashuria: Këto ditë ju mund të ndiheni si një meteor në lidhje me disa çështje të një natyre personale dhe është e mundur të bëni disa mendime që do t’ju çojnë në një rrugë pa krye. Eklipsi diellor që do të ndodhë në fillim të javës do të ndikojë në disponimin tuaj, por edhe në mënyrën e perceptimit të gjërave, kështu që duhet të shmangni vlerësimet në lidhje me çështje emocionale të paktën gjatë gjysmës së parë të javës. Hyrja e Afërditës në shenjën e Shigjetarit në 15/12 do të krijojë një terren të përshtatshëm për të “zgjuar” ndjenjat që kishit fshehur brenda jush në lidhje me një person specifik.

Puna dhe Ekonomia: Këtë javë duket se do të ketë disa çështje profesionale që do t’ju ushtrojnë presion ose do t’ju privojnë nga koha nga aktivitetet e tjera që keni në mendje ose nga pushimi juaj. Sidoqoftë, nuk duhet t’i lini te autopiloti pasi do të duhet të merreni me ta në mënyrë që të mos bëheni stresues. Hyrja e Saturnit dhe Jupiterit në shenjën e Ujorit, sjell në plan të parë pjesën financiare të marrëveshjeve profesionale dhe nuk përjashtohet që të ketë rinegocime në të.

UJORI

Për Ujorët kjo javë duket se është me interes për ju për disa çështje që mund të shqetësojnë një grup njerëzish ku jeni anëtar ose disa nga miqtë tuaj. Eklipsi diellor që do të ndodhë në shenjën e Shigjetarit më 14/12 do të sjellë në plan të parë skuadrat, klubet dhe marrëdhëniet miqësore të cilat “do të kalojnë nëpër një sitë”! Ju mund të zbuloni se me disa njerëz nuk jeni më aq afër sa dikur me diçka që do t’ju çojë drejt vendimeve të reja. Hyrja e Saturnit në shenjën tuaj të zodiakut më 12/17 mund të krijojë një terren pjellor për përgjegjësi qoftë në çështje personale, qoftë në atë profesionale, por në të njëjtën kohë krijon baza edhe më të forta në marrëdhëniet që vlejnë. Dy ditë më vonë, Jupiteri kalon në shenjën tuaj të zodiakut dhe favorizon çdo përpjekje që do të bëni ose në një nivel personal ose profesional dhe do të bazohet në planifikimin e duhur dhe shumë punë.

Dashuria: Këtë javë mund të ketë disa çështje të palëve të treta – të tilla si miqtë tuaj – të cilat mund të çojnë në mosmarrëveshje me partnerin tuaj pasi do të keni një mënyrë tjetër për t’u marrë me ta. Do të ishte mirë të shmangni sjelljen e çështjeve në një marrëdhënie që nuk shqetësojnë ju dhe partnerin tuaj, pasi që këto ditë mund të sjellin tensione. Nga 12/15 që Afërdita do të kalojë në shenjën e Shigjetarit, ajo do të favorizojë shumë ju që jeni të lirë pasi do t’ju sjellë afër njerëzve që janë në mjedisin tuaj më të gjerë ose jeni miq.

Puna dhe Ekonomia: Kjo javë shënon fillimin e një periudhe të re kohore në të cilën çështjet profesionale, detyrimet dhe përgjegjësitë që rrjedhin prej tyre mund t’ju bëjnë të ndiheni të kufizuar. Pra, duket se do të duhet të vendosni disa nga dëshirat tuaja në vendin e dytë, në mënyrë që të jeni në gjendje të mbani ekuilibrin midis asaj që dëshironi të bëni dhe asaj që duhet të bëni. Mos harroni se njohja e përpjekjeve tuaja në një nivel profesional mund të mos vijë tani, por është e sigurt që do të vijë.

PESHQIT

Java e Peshqve fillon me eklipsin diellor që do të ndodhë në shenjën e Shigjetarit më 14/12 i cili do t’ju vërë në procesin e përqendrimit në imazhin tuaj profesional dhe çështjet që lidhen me sektorin profesional në përgjithësi. Do të ishte mirë të shmangni zbatimin pa vendime të kujdesshëm të disa vendimeve tuaja ose disa ideve që keni, pasi përfshirja e Poseidonit me “dritat” e eklipsit mund të sjellë vlerësime të gabuara. Më 17/12 hyrja e Saturnit në shenjën e Ujorit ju fton të merreni me çështje të së kaluarës dhe t’i zgjidhni ato në mënyrë që të mos krijoni “peshë” në të tashmen. Mund të nxjerrë në pah disa nga shqetësimet tuaja, por mos harroni se keni fuqinë t’i kufizoni ato. Jupiteri ndjek Saturnin në Ujor më 19/12 dhe nga pozicioni i tij i ri forcon shpresën dhe besimin se gjithçka do të shkojë mirë!

Dashuria: Në ditët e para të javës duhet t’i kushtoni vëmendje të madhe bisedave që do të bëni me partnerin tuaj pasi mund të thuani gjëra të tjera dhe ai mund të kuptojë të tjerët, duke rezultuar në një imazh të gabuar të çështjeve që ju shqetësojnë. Hyrja e Afërditës në shenjën e Shigjetarit 15/12 ju çon të merreni më shumë me imazhin e një marrëdhënie personale ose romantike dhe të bëni zgjedhjen e duhur. Pra, nëse jeni i lirë, ka më shumë të ngjarë të interesoheni për një person që e dini se gëzon pranimin dhe vlerësimin e atyre përreth jush.

Puna dhe Ekonomia: Puna do të jetë në plan të parë pasi eklipsi diellor do të ndodhë në shenjën e Shigjetarit dhe do të rivendosë çështjet profesionale dhe çështjet që janë në pritje. Sigurisht, duhet të keni parasysh që disa gjëra mund të jenë të ndryshme nga ato që keni në mendje, prandaj do të ishte mirë të mos bëni ndonjë lëvizje të rëndësishme nëse nuk kontrolloni me kujdes as detajet më të vogla. Një rrugë mund të marrë fund dhe një e re mund të hapet para jush, e vetmja gjë e sigurt është që në periudhën tjetër fusha profesionale do t’ju shqetësojë shumë.