Nga Alfred Peza

Nëse keni ndonjë dilemë, hamendësim, iluzion apo një ide çfarëdo sesa demokrat është Lulzim Basha për Shqipërinë, shiheni sesi po sillet me partinë. Nëse doni të dini sesi do ti bënte zgjedhjet për Shqipërinë, shiheni sesi po e menaxhon këtë proces për partinë.

Nëse doni të dini sesa institucional, i drejtë, parimor, perendimor, europian dhe engjëll do ishte si Kryeministër për Shqipërinë, shiheni sesi po e qeveris partinë. Nëse doni të dini sesa tolerant, i hapur, luajal dhe zbatues i rregullave të lojës do të ishte kur të qeveriste Shqipërinë, mjafton ta shihni sot sesi po i bën të gjitha këto në zgjedhjet për partinë.

Zërat kundër Lulzim Bashës brenda Partisë Demokratike, sa po vijnë e po shtohen. Tonaliteti i zërit të atyre që po dalin publikisht kundër humbësit të zgjedhjeve të 25 prillit, sa po vijnë e po trashen dhe po shkojnë në kupë të qiellit. Gardhi i tyre po zgjerohet e po zgjerohet. Nga qendra në bazë, nga oborri i SHQUP e deri në zyrën më të largët partiake në periferi, kryengritja kundër çelësmbajtësit të portës së pallatit sapo ka nisur.

Të gjithë demokratët po kuptojnë çdo ditë e më mirë, se Kryetari i tyre, është një lider humbës. Ai dëshmoi se kurrë nuk mund ti çojë dot ata drejt fitores përballë Edi Ramës dhe PS. Sepse ai nuk diti kurrë të bëhej një lider real i opozitës. As ta bashkonte atë në një front të vetëm. As të ngjizte e përhapte pa u ndalur frymën e fitores. E mbi të gjitha, as të jepte një shpresë sado të vakët, se kjo do të ndodhi herët ose vonë!

Mjafton ta shihni Lulzim Bashën si po sillet me zgjedhjet e Shqipërisë, për të kuptuar si do ti menaxhojë zgjedhjet brenda partisë. Ai nuk e njeh humbjen, por i njeh zgjedhjet. Ai jo vetëm që i njeh zgjedhjet, por në asnjë rast nuk ka thënë se do ti kontestojë ato ashtu siç bën çdo forcë forcë politike në botën demokratike, kur fitorja i mohohet dhe i grabitet realisht nga pushteti: Me protesta paqësore, ose të dhunshme. Me revolucion demokratik, apo molotovësh. Ndaj edhe asnjëherë nuk e ka vënë në dyshim marjen e mandateve dhe futjen në sallën e Parlamentit të ri të Shqipërisë, në shtator.

A e dini pse ndodh kjo? Sepse Lulzim Basha e pranon që Edi Rama dhe PS kanë fituar. Por ai po bën sikur nuk e njeh humbjen, deri në korrik kur të zhvillohen zgjedhjet brenda partisë, sa të fusi sërisht vulën e PD në xhep për katër vitet e ardhëshme.

Ndaj deri atëherë, ai as nuk do ta pranojë se i çoi opozitarët drejt humbjes. As se ka dështuar si lider politik, duke humbur pa u ndalur, plot 5 palë zgjedhje rresht. As nuk do japi dorëheqjen si Kryetar i PD. As nuk do i hapi rrugën garës demokratike brenda saj. E as nuk do ti lerë kundërshtarët, që të bëhen pjesë e një procesi transparent, për një garë të ndershme sipas të gjitha normave dhe standardeve të një force politike realisht demokratike.

Lulzim Basha është sot në pozitën e atij që thotë; bëni siç them unë, por mos bëni siç bëj unë! Sepse ai që nuk arrin të fitojë dot një garë elektorale përballë kundërshtarit të tij kryesor politik, e ka të vështirë të besojë, se mund ta arrijë këtë përballë kundërshtarëve qoftë edhe brenda partisë së tij. Sepse ai nuk është një Kryetar partie që udhëheq përmes shembullit të forcës, përmes moralit dhe lidershipit të fortë e vizionar, që të çon drejt arritjes së qëllimeve të mëdha.

Lulzim Basha dëshmoi se është një humbës përballë Edi Ramës. Ai po dëshmon se është edhe një frikacak përballë kundërshtarëve të vet brenda PD. Ajo që patë të aktronte përgjatë fushatës, teksa rrekej që ta shihnit si një lider normal europian, ishte thjeshtë maska e tij. Ajo maskë që ka rënë tashmë dhe pas kësaj, gjithkush ka mundësi që të shohi në dritë të diellit, fytyrën e vërtetë të Lulzim Bashës.

A i ka mbetur ende pishman ndokujt, sesi do të ishte Lulzim Basha nesër si Kryeministër për Shqipërinë? Mjafton që ta shihni sesi po sillet sot me partinë!