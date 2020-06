Kreu i PD, Lulzim Basha ka kryer disa takimet me bizneset në Elbasan për t’u informuar për ecurinë e tyre gjatë pandemisë.

Një prej pronarëve të binznese, Basha e kujton dhe i thotë se 2 vite më parë e kishte takuar dhe i kishte thënë që ishte keq, tani sërish keq. Pronari thotë se Rama është bërë i padurueshëm dhe pyet Bashën se si do ta heqim.

Ky i fundit thotë se Rama do të hiqet me votë, duke vulosur kështu ndryshimin e kursit në strategjinë e opozitës së bashkuar, e cila prej kohësh trumpetonte heqjen e Ramës me protesta.

BISEDAT E BASHËS ME PRONARËT E BIZNESEVE TË VOGLA NË ELBASAN

Lulzim Basha: Kam qenë para dy vitesh tek ty më ke thënë jam keq.

Qytetari: Ky është bërë i padurueshëm.

Lulzim Basha: Ky nuk mendon për ju. Ju vjedh lekët, nuk pyet për ju.

Qytetari: Si ta heqim?

Lulzim Basha: Me votë do ta heqim. Për ju sot kemi nevojë më shumë se kurrë. Edhe lekët ju kthejmë, edhe taksat i ulim.

Lulzim Basha: Si duket?

Qytetari: Kot me pyet

Lulzim Basha: Kudo e njëjta situatë. Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier. Kanë paguar taksat rregullisht, asnjë s’kanë marrë