Forcat speciale të Marinës Amerikane qëlluan dhe vranë disa civilë të Koresë së Veriut gjatë një misioni të fshehtë të dështuar për të instaluar një pajisje mbikëqyrjeje në vendin komunist gjatë negociatave diplomatike me rrezik të lartë në vitin 2019.
Këtë e zbuloi New York Times duke cituar burime të paidentifikuara, përfshirë zyrtarë ushtarakë aktualë dhe ish-zyrtarë me njohuri për detajet, të cilat janë ende të klasifikuara.
Gazeta raporton se Presidenti i SHBA-së Donald Trump e miratoi operacionin gjatë mandatit të tij të parë, ndërsa zhvilloi bisedime historike me udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong Un. Shtëpia e Bardhë, Pentagoni dhe ambasada amerikane në Seul nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment.
Civilët dukeshin sikur po zhyteshin për të kërkuar butak kur rastësisht hasën ekipin e komandove amerikanë ndërsa nata binte në bregdet. Forcat amerikane hapën zjarr, duke vrarë të gjithë ata që ishin në bordin e një varke të vogël peshkimi, thuhet në raport, pa specifikuar numrin e viktimave.
Një hetim sekret i Pentagonit më vonë arriti në përfundimin se vrasjet ishin të justifikuara sipas rregullave të angazhimit. Që nga samiti i fundit i Trump me Kim në vitin 2019, bisedimet kanë dështuar dhe Koreja e Veriut vazhdon të zhvillojë programin e saj të armëve bërthamore dhe raketave balistike.
