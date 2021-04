Nga Mero Baze

Aeroporti i ri i Kukësit, nuk i shërben Edi Ramës për asgjë. Për vota në Kukës jo e jo.

Rezultati i qarkut të Kukësit është i fiksuar 2 me 1 dhe sikur të bësh nga një aeroport për çdo qytet në Qark, edhe sikur të mos lësh të kalojë asnjë veturë për në Kukës.

Nuk i vlen as për të shtuar votat në Durrës, apo Vlorë, pasi ata kanë hallet dhe prioritetet e tyre dhe jo ato të Kukësit.

Ai aeroport i shërben vetëm Kukësit, dhe Kosovës, për aq sa mund t’i shërbejë.

E vetmja gjë për të cilën i shërbeu sot ceremonia e përurimit Edi Ramës ishte diferenca me PD-në në mënyrën se si e shikonin të dy palët këtë ngjarje.

Rama i kishte vënë vetes detyrë ta bënte humor, dhe t’i trajtonte pasagjerët e parë si kundërshtarë të tij që ai po i ndihmonte ta votonin kundër.

Është një mënyrë klasike për të thyer akujt e politikës, për ta bërë atë më civile, më bashkuese dhe më urbane.

Dhe bisedat e tij në avion, gallatat me “çunat e Londrës”, fotot me ta, ishin në një farë mënyre ajo që donte Rama nga e gjithë kjo ngjarje.

Në një farë mënyre u thoshte kundërshtarëve të vet që “nuk u kam armiq, dhe po bëj sa mundem për ju”.

Kaq nuk është pak për një politikan.

Nga ana tjetër reagimi i PD ishte nervoz dhe dukej sikur qeveria kishte bërë një komplot ndaj Kukësit, dhe Rama kishte sjellë votues nga Tepelena në Kukës.

PD e quante mashtrim uljen e avionit pasi ai kishte bërë një ndalesë në Tiranë dhe kjo i kishte prishur “virgjërinë” përfytyrimit të PD, për udhëtimin direkt Londër- Kukës.

Nervozizmi që po bëhej gati aeroporti i Kukësit në fakt u pa dhjetë ditë më parë, kur u tentua bllokimi i Kullës së Rinasit deri më 25 Prill nga Ilir Meta, që ky avion të mos ulej në Kukës.

Të gjithë e dimë që është fluturim prove dhe do të ketë disa të tillë deri në kolaudimin e aeroportit. S’di pse ky duhet të jetë shqetësim i opozitës.

Por i gjithë ky budallallëk i PD për avionin në Kukës, mu duk më i vogël, kur pashë çfarë kishte deklaruar Lulzim Basha tek qëndrimi prej 5 minutësh në sheshin e bukur para Kalasë në Tepelenë.

Fjalë për fjalë u kishte thënë se “qeveria nuk ka bërë asgjë 8 vite për Tepelenën, dhe se do vinte ai ta zgjidhte këtë punë”. E thoshte këtë në një qytet, ku realisht qeveria e ka tepruar me investime, përmes një lloj diskriminimi pozitiv, që shkojnë rreth 70 milionë ero për katër vjet, dhe që i bie më i larti për frymë në Shqipëri për një qytet.

Unë mendova se ky do hidhte ndonjë lugë helm, e do thoshte që qeveria investon në bastionet e saj, dhe harron pjesën tjetër, por ai as e vrau mendjen fare, por tha që “këtu nuk është investuar asnjë lek për 8 vite”.

Tani merreni me mend çfarë sikleti kanë demokratët e Kukësit që Rama i bën me aeroport dhe i shoqëron në avion duke bërë gallatë me ta, kur dëgjojnë Lulin t’u thotë nuk po vini nga Londra.

Mendo dhe ata pak demokratë të Tepelenës, që duhet të brohorasin kur kryetari i tyre u thotë në sy që këtu nuk është investuar asnjë lek nga qeveria, mu në sheshin para Kalasë ku janë hedhur miliona.

Promovues më të mirë se Basha për investimet e Ramës nuk besoj se gjen. Sidomos një javë para zgjedhjeve.