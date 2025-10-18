10 ditë më parë India u shokua nga një ngjarje tragjike. 21 fëmijë nën 5 vjeç humbën jetën pasi konsumuan tre lloje shurupi për kollë për shkak të ftohjes që ata kishin marrë.
Niveli i kontaminimit ishte alarmant: Autoritetet indiane zbuluan se shurupi Coldrif ishte i përbërë nga gati 50% dietilen glikol, një lloj antifrizi industrial toksik për njerëzit. Dy shurupët e tjerë u kontaminuan nga e njëjti kimikat por në doza më të vogla.
OBSH u sinjalizua për situatën në datën 8 tetor dhe menjëherë lëshoi raportin alert për produktet mjekësore, i pesti për këtë vit.
Ky raport identifikon shurupet e kontaminuar me emrat : COLDRIF, Respifresh TR dhe ReLife, të prodhuara nga firmat farmaceutike “Sresan” , “Rednex” dhe “Shape Pharma”.
OBSH sqaron se produktet janë të rrezikshme, veçanërisht për fëmijët dhe mund të shkaktojnë dëme serioze shëndetësore deri dhe vdekje dhe paralajmëroi se ilaçe të tilla mund të arrijnë në vende të tjera përmes kanaleve të parregulluara të shpërndarjes.
Pas këtij alerti, Agjencia Kombëtare t Kontrollit të Barnave ka publikuar menjëherë njoftimin në faqen zyrtare dhe rrjetet sociale duke sqaruar se këto barna nuk kanë Autorizim për Tregtim dhe nuk janë importuar asnjëherë nëpërmjet kanaleve zyrtare në Republikën e Shqipërisë.
Agjencia i rekomandon publikut marrjen e barnave me pullën e kontrollit të agjencisë ndërsa profesionistët e shëndetit të raportojnë në çdo rast efektet të padëshiruara tek pacientët në faqen e Farmakovigjilencës.
Leave a Reply