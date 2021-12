Nga Ylli Pata

Ka disa ditë që Edi Rama po inaguron një pas një sitet e qytezave të rindërtuara, të përfunduara, që janë banesa për të gjithë ata banorë që u goditën më rëndë nga tërmeti i nëntorit 2019.

Natyrisht që Rama dhe stafi i tij, siç ndodh rëndom në fakt, i ka përgatitur me kujdes për ta treguar fabulën e asaj që duket se është rrëfimi më i rëndësishëm i kreut të mazhorancës për mandatin e dytë qeverisës.

Mandat që nisi ndryeshe, pra me logjikën për ta rrëzuar që në fillim me anë të Kryeprokurorit të atëhershëm, më pas me djegien e mandateve dhe bojkotin e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit 2019 me parimin “O të gjitha o asnjërën”.

Rindërtimi, natyrisht që nuk është një program i përgjithshëm për shumicën dërmuese të popullsisë. Është për atë pjesë që është dëmtuar më shumë nga tërmeti i 2019-s, i cili gjithsesi ka qenë rrënues për mijëra banorë, familje e qendra të banuara.

Por nuk mund të kemi një situatë siç po ndodh sot, ku një pjesë, pra mazhoranca merr pjesë në gëzimin e banorëve që hyjnë në shpëtitë e reja të rindërtuara, e pjesa tjetër bën sikur nuk ka ndodhur asgjë.

Shembulli më i mirë është dita e sotme; kur ndërsa Edi Rama mori pjesë në përurimin e qytezës së re të Fushë Krujës, Lulzim Basha majti konferencën e shtypit, ku e nxiu me të zezë qeverinë e Edi Ramës në të gjitha drejtimet.

Mund ta bëjë, pasi një opozitë ka si detyrë pikërisht kundërvënien dhe përballjen me një qeveri. E megjithatë, nëse Lulzim Basha do të shkonte në shtëpitë e reja të të dëmtuarve nga tërmeti, mesazhi do të ishte edhe më i rëndësishëm, nga politika, se ç;është kur këtë punë e bën vetëm një pjesë politike.

Nëse Basha do tu uronte banorëve të shtëpive të reja, personalisht duke shkuar për vizitë në disa familje simbolike, mesazhi politik do të ishte më i madh, pasi realisht rindërtimi ka vënë një standard. Një standard, që është shumë i rëndësishëm; ku shteti, qeveria pra, nëse ndodh fatkeqësi e rëndë natyrore apo edhe tragjedi të tilla është pjesë e kompensimit të dëmeve; falas e pa shkëmbim.

Edhe në katastrofën e Gërdecit ka ndodhur që qeveria ka paguar shtëpi më shtëpi, të gjithë atyre që ju prish banesa nga eksplozioni i 15 marsit 2008. Por nuk pamë asnjëherë që Sali Berisha të shkonte shtëpi më shtëpi që të japë çelësat. Të gjithë paratë ndashin natën, pa zhurmë, vetëm e vetëm që të mos bënin zhurmë.

Gjithsesi kjo i përket së kaluarës. Por nuk mundet që të mbetet në sordinë gjithë ky proces i rindërtimit, nga një pjesë e opinionit public, apo edhe ata që janë shpesh herë në alert për zhvillimet në çështjet e përdorimit të fondeve publike.

Rindërtimi në këtë aspekt është një process gjigand, ku përveç miliola eurove ka përfshirë një sasi të madhe studio akritekture apo kompanish ndërtimi. Është thënë që nuk ka ngelur kompani ndërtimi pa punë në këtë proces, ç;ka solli edhe rritjet e GDP-së që për shumë nuk është reale.

E për të gjitha këto, a ja vlen të flitet shumë se ç’ka ndodhur, si u siguruan lekët, si u financuan, si u kanalizuan, e në fund çfarë produkti solli. Në një narracion të plotë për një process, që përveçse social për familjet që kanë përfituar është edhe demo-social. Ngaqë qytete që konsideroheshin të vdekura si Thumana, Laçi apo Fushë-Kruja, në këtë proces të paktën kanë marrë një dozë vaksinimi për të mos u zhdukur si realitet demokrafik dhe gjeopolitik i Shqipërisë.

Por jo, vetëm heshtje, sordinë, a thua se nuk ndodh gjë, ndërkohë që kur ndodh ndonjë kasetë apo sajesë alla Babale bëhet nami, e krijohen teatro të plotë mediatike.

Ka pasur disa herë kritika e akuza nga opozita e media për rindërtimin, se është përdorur politikisht, për show, nuk është ajo që duket etj, etj.

Po përse nuk i bëhet skaneri i plotë, normalisht aq sa mundet nga mediat, por shurdhëria nuk se i bën dëm Edi Ramës, përkundrazi i jep atij një armë në betejën e vjetër me “Kazanin”. Dalin disa herë, si dhe sot, zëra opozitarë që thonë se Rama abuzon, se banesat nuk po i bën na lekët e veta por të shtetit, temë që ha diskutim, madje shumë.

Por duhet të flitet realisht cili ka qenë vizioni, financimi, ideja, ç’u bë mirë e çfarë gabim. Po logjika: hëmëmo e bëri se do të largojë zhurmën e skandalit të inceneratorëve, ku për herë të parë një Prokurori si SPAK arreston deputetë e ministra të mazhorancës.

E mbani mend Gërdecin e 21 janarin? Shpërthimi i dytë pas kraterit të demontimit ndodhi nga Kryeministria që tonditi Prokurorinë e Përgjithshme. Një nga shkaqet që Sali Berisha u fut në listën e Zezë të SHBA-së…