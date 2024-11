Nga Berat Buzhala

Me 15 tetor Sali Berisha i ka rrafshu 80 vjet. Sot ai eshte liru prej arrestit shtepiak, ku po mbahej si i dyshimte, qe gjate kohes kur ka qene kryeminister i ka ndihmu dhandrit te tij per do prona.

Tash Berisha i rikthehet skenes politike me krejt fuqine dhe energjine e tij prej nje djali te ri.

Ndoshta hetimet kunder Berishes jane politike, mirepo une besoj qe kushdo qe merret me politike ne moshen 80 vjecare meriton me u hetu dhe me u denu politikisht.

Gjithashtu, kushdo qe beson qe shpresa e demokracise se nje shteti varet prej nje 80- vjeçari, edhe ai meriton me u denu politikisht.

Kurse Berisha nuk eshte cfaredo 80- vjeçari. Kur eshte zgjedhe ai president i Shqiperise, ne vitin 1992, ne Amerike ka qene president Gjorgj Bushi Plaku, i cili ne vjeshten e atij viti u mposht nga nje djale i ri qe luante me saksofon, qe quhej Bill Clinton.

Billi sot eshte nje burre i shtyer ne moshe, kurse Berisha sapo e ka rifilluar karrieren e tij politike.

Gjithashtu, ne vitin 1992, me ane te nje referendumi, ne Afriken Jugore kane vendose me i thane JO aparteidit. Vetem dy vite me heret ishte liruar nga burgu Nelson Mandela.

Ne vitin 1992, kur Berisha ishte zgjedhe president per here te pare, kishte filluar lufta ne Jugosllavi.

Kryetar i Kroacise ka qene Franjo Tudjman. Ka vdeke. I Serbise Sllobodan Milloshevic. Ka vdeke. I Kosoves Ibrahim Rugova. Ka vdeke. I Bosnjes Alija Izetbegovic. Ka vdeke. I Maqedonise Kiro Gligorov. Ka vdeke.

Shume suksese doktor Sali Berisha. E ardhmja eshte krejtesisht e jotja.