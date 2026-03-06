Ministri i energjisë i Katarit ka paralajmëruar se lufta në Lindjen e Mesme mund të “rrëzojë ekonomitë e botës”, duke parashikuar se të gjithë eksportuesit e energjisë së Gjirit do të ndalojnë prodhimin brenda pak ditësh dhe do ta çojnë naftën në 150 dollarë për fuçi.
Saad al-Kaabi i tha FT se edhe nëse lufta do të mbaronte menjëherë, Katarit do t’i duheshin “javë deri në muaj” për t’u rikthyer në një cikël normal të dërgesave pas një sulmi me dron iranian në uzinën e tij më të madhe të gazit natyror të lëngshëm.
Katari, prodhuesi i dytë më i madh në botë i LNG-së, u detyrua të deklaronte forcë madhore këtë javë pas grevës në uzinën e tij në Ras Laffan.
Ndërsa Katari eksporton vetëm një pjesë të vogël të gazit të tij në Evropë, ministri i energjisë tha se kontinenti do të ndiente vështirësi të konsiderueshme, ndërsa blerësit aziatikë i tejkalojnë ofertat e evropianëve për çfarëdo sasi gazi që është i disponueshëm në treg, dhe ndërsa vendet e tjera të Gjirit e gjejnë veten të paafta të përmbushin detyrimet e tyre kontraktuale.
“Presim që të gjithë ata që nuk kanë kërkuar forcë madhore do ta bëjnë këtë në ditët në vijim, nëse kjo vazhdon. Të gjithë eksportuesit në rajonin e Gjirit do të duhet të kërkojnë forcë madhore”, tha Kaabi. “Nëse nuk e bëjnë këtë, në një moment do të paguajnë detyrimin për këtë ligjërisht, dhe kjo është zgjedhja e tyre”.
Komentet e Kaabit pasqyrojnë shqetësimin në rritje në Gjirin Persik në lidhje me pasojat ekonomike të luftës së SHBA-së dhe Izraelit me Iranin , e cila ka shkaktuar kaos në të gjithë rajonin e pasur me naftë.
Çmimi i naftës së papërpunuar Brent u rrit me 5.5% në 90.13 dollarë për fuçi të premten pas publikimit të këtij artikulli, niveli më i lartë që nga fillimi i konfliktit. Çmimet e gazit evropian u rritën me 5%, por ishin ende nën kulmin e kësaj jave.
“Kjo do të rrëzojë ekonomitë e botës”, tha Kaabi. “Nëse kjo luftë vazhdon për disa javë, rritja e PBB-së në të gjithë botën do të ndikohet. Çmimi i energjisë për të gjithë do të rritet. Do të ketë mungesa të disa produkteve dhe do të ketë një reaksion zinxhir të fabrikave që nuk do të jenë në gjendje të furnizojnë.”
Ai tha se ndërsa nuk kishte pasur dëme në operacionet në det të hapur të Katarit, pasojat në tokë ishin ende duke u shqyrtuar.
“Ende nuk e dimë shkallën e dëmit, pasi aktualisht është duke u vlerësuar. Nuk është ende e qartë se sa kohë do të duhet për riparimin”, tha ai.
