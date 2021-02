Kryeministri Edi Rama e ka nisur mëngjesin e sotëm me një video ku shihet lagja e re e rilindur në Fushë-Krujë, një nga zonat më të goditura nga tërmeti i 26 nëntorit, që mori 51 jetë njerëzish.

Përmes një mesazhi në ‘Facebook’, teksa ka nxjerrë video nga kantieri i ndërtimit, kryeministri thekson se këta persona nuk do të jenë kurrë vetëm.

dhe me Lagjen e Rilindjes së Fushë-Krujës, e cila pas disa muajsh do të jetë një ndër lagjet më të bukura rezidenciale të Shqipërisë, por jo për të pasurit po për njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, që humbën gjithçka 15 muaj më parë nën goditjen tragjike të tërmetit, e të cilët kurrë nuk i lamë dhe nuk do t’i lemë vetëm, ju uroj një të diel të qetë