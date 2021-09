Lajm i zi për kinematografinë botërore. Është ndarë nga jeta në moshën 88-vjeçare aktori i njohur francez Jean-Paul Belmondo. Lajmi është transmetuar nga mediat ndërkombëtare pasi është konfirmuar nga bashkëpunëtorët e tij të ngushtë.

Aktori i njohur është adhuruar nga shqiptarët për filmat e tij, veçanërisht për rolin ‘Zhos Profesionisti’. Jean-Paul Belmondo, aktori francez që fitoi famë ndërkombëtare në klasiken revolucionare të Jean-Luc Godard, Vala e Re pa frymë, ka vdekur në moshën 88.

Jean-Paul Belmondo lindi më 9 prill 1933 dhe në vitet 1970-ta u bë një yll i filmave të zhanrit aksion. Belmondo-i quajtur Bebel nga audienca franceze-u bë një nga yjet më të mëdhenj të kinematografisë në vend në vitet 60 dhe 70, fytyra e tij e rrahur në kontrast me tiparet e gdhendura të rivalit të tij dhe dikur bashkëpunëtorit Alain Delon.

Ashtu si Delon, Belmondo ishte një figurë kryesore e gjeneratës së shquar të filmave evropianë të asaj periudhe, me serinë e filmave që ai bëri me Godard-të cilat përfshinin A Ëoman Is a Ëoman dhe Pierrot le Fou-duke lënë një shenjë të pashlyeshme./m.j