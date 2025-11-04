Ish-nënpresidenti i Shteteve të Bashkuara, Dick Cheney, ka ndërruar jetë në moshën 84-vjeçare. Siç shkruan BBC, lajmi u bë i ditur nga familja e tij.
Cheney ishte pjesë e administratës republikane të ish-presidentit George W. Bush.
Ai ishte një figurë qendrore në pushtimin e Irakut në vitin 2003 nga SHBA dhe forcat aleate.
Një veteran i Shtëpisë së Bardhë dhe figurë qendrore në “luftën kundër terrorizmit”
Dick Cheney ishte nënpresident i Presidentit republikan George W. Bush nga viti 2001 deri në vitin 2009.
Ai gjithashtu shërbeu si Sekretar i Mbrojtjes nën presidencën e George Bush Sr., nga viti 1989 deri në 1993.
Para kësaj, Cheney ishte Shef i Stafit të Shtëpisë së Bardhë gjatë presidencës së Gerald Ford në vitet 1970, përpara se të kalonte një dekadë në Dhomën e Përfaqësuesve.
Si ish-biznesmen, Cheney ishte kryetar i kompanisë së mbrojtjes Halliburton, dhe në jetën personale ishte një gjahtar i pasionuar, duke u bërë famshëm për një incident ku qëlloi aksidentalisht një mik gjatë gjuetisë.
Së fundmi, ai shkaktoi polemika politike kur deklaroi mbështetjen e tij për kandidaten demokrate për presidente, Kamala Harris, në zgjedhjet amerikane të vitit 2024.
Cheney njihej më së shumti si një figurë qendrore në “luftën kundër terrorizmit” të George W. Bush pas sulmeve të 11 Shtatorit 2001, dhe si një mbështetës i hershëm i pushtimit të Irakut.
“Një burrë i madh dhe i mirë që u mësoi fëmijëve dhe nipërve të tij të duan vendin”
Lajmi për vdekjen e Dick Cheney u dha nga familja e tij, nëpërmjet një deklarate zyrtare.
“Richard B. Cheney, Nënpresidenti i 46-të i Shteteve të Bashkuara, ndërroi jetë mbrëmjen e kaluar, më 3 nëntor 2025. Ai ishte 84 vjeç. Gruaja e tij e dashur prej 61 vitesh, Lynne, vajzat e tij, Liz dhe Mary, si dhe anëtarë të tjerë të familjes ishin pranë tij në momentet e fundit. Ish-nënpresidenti ndërroi jetë si pasojë e komplikimeve nga pneumonia dhe sëmundjet kardiake dhe vaskulare.
“Për dekada me radhë, Dick Cheney i shërbeu vendit tonë, përfshirë si Shef i Stafit të Shtëpisë së Bardhë, Kongresmen i Wyoming-it, Sekretar i Mbrojtjes dhe Nënpresident i Shteteve të Bashkuara. Dick Cheney ishte një burrë i madh dhe i mirë, që u mësoi fëmijëve dhe nipërve të tij të duan vendin, dhe të jetojnë me guxim, nder, dashuri, mirësi dhe pasion për peshkimin me grep”.
“Jemi mirënjohës pa masë për gjithçka që Dick Cheney bëri për vendin tonë. Dhe jemi të bekuar pa masë që e kemi dashur dhe jemi dashur nga ky njeri fisnik dhe i madh“, thuhet në deklaratën e familjes.
