Ka ndërruar jetë në moshën 75-vjeçare legjenda e futbollit anglez Kevin Keegan. Lajmi u konfirmua nga familja e tij, shtatë javë pasi ai bëri të ditur se ishte diagnostikuar me kancer në stadin e katërt.
Keegan ishte një nga futbollistët më të dekoruar në historinë e futbollit anglez. Gjatë karrierës së tij luajti për Scunthorpe United, Liverpool, Hamburg, Southampton dhe Newcastle United.
Pas tërheqjes nga futbolli, ai drejtoi Newcastle United, Fulham, kombëtaren e Anglisë dhe Manchester City.
Në një deklaratë të publikuar të hënë, familja bëri të ditur se Keegan ndërroi jetë i rrethuar nga bashkëshortja dhe vajzat e tij.
“Kevin, fitues i dy Topave të Artë, ishte një bashkëshort, baba dhe gjysh shumë i dashur. Familja dëshiron të falënderojë ekipin mjekësor për mbështetjen e jashtëzakonshme. Ky është një moment shumë i vështirë dhe kërkojmë privatësi”, thuhet në deklaratë.
Edhe Newcastle United reagoi pas lajmit, duke e cilësuar Keeganin si “një nga figurat më ikonike, më me ndikim dhe më të dashura në historinë e klubit”.
“Kevin ishte më shumë se një futbollist dhe trajner legjendar. Ai ishte zemra e Newcastle United për breza të tërë tifozësh. Ndikimi i tij nuk do të matet me ndeshje apo rezultate, por me kujtimet që krijoi dhe frymëzimin që u dha brezave të tifozëve në mbarë botën”, thuhet në reagimin e klubit.
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