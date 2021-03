Është shuar në moshën 83-vjeçare kompozitori i njohur shqiptar Agim Krajka. Lajmi është bërë i ditur nga djali i tij përmes një postimi në rrjetet sociale.

Edhe këngëtarja Irma Libohova ka reaguar në rrjetet sociale për lajmin e hidhur.

“Miq të dashur, nuk kam fjalë. Nuk mund të shkruaj dot më gjatë. Dje kam postuar këtë Story ku në sfond vura pikërisht këngën e Gimit. Ka pak minuta që kam mësuar se Krajka i madh është ndarë nga jeta”, ka shkruar ajo në Instagram.

Veprimtaria muzikore e Krajkës përfshin një periudhë prej tri dekadash. Ka shkruar muzikë në shumë lloje dhe është bërë i famshëm si me muzikën e lehtë, ashtu edhe më atë popullore, të përpunuar e orkestrale.

Ka kompozuar mjaft pjesë orkestrale për fizarmonikë dhe me qindra këngë të muzikës së lehtë. Ka marrë pjesë në shumë festivale të muzikës deri në festivalet e fundit të pasviteve ‘90, duke filluar me këngën e famshme “Lemza”, kënduar nga Vaçe Zela në Festivalin e Parë të Këngës në Radio më 1961. Agim Krajka është nderuar me titullin “Artist i Popullit.

/a.r