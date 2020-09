Ka nje pretendim parimisht te shendetshem dhe normal, per lirine e shtypit ne Shqiperi. Ka pasur edhe kur digjeshin gazeta, edhe sot kur qeverin e gjuajne me çfare t’u vije per dore pronare qe duan leje e licensa, gazetare kundershtare apo analiste qe kane inat Edi Ramen apo qe thjesht duan me shume Ilir Meten, Lulzim Bashen apo Sali Berishen.

Pertej studiove te debatit televiziv te pernatshëm, ku ka gjithçka, perveçse censure te shtetit, mjafton t’u hedhesh nje sy faqeve te para te shtypit te dites, per te kuptuar sesa e lire eshte gazetaria ne Shqiperi. Per prove, po sjellim faqet e para te gazetave kryesore te dites se shtune, date 19 shtator 2020. Shikojini e gjykoni vete…