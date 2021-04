Është shtyrë seanca për ish kryeprokurorin Adriatik Llalla.

Seanca e radhës është parashikuar që të mbahet më 22 prill në orë 13:00, me qellim njoftimin e dëshmitarëve të Prokurorisë. Ndërkohë vetë Llalla ishte i pranishëm sot.

Kujtojmë se Llalla ishte i pandehur për mosdeklarimin e pasurisë. Pranimi i kërkesës për revokimin e gjykimit të shkurtuar, kjo do të thotë që bie pretenca që shpalli SPAK dhe fillon gjykimi me zero./ b.h