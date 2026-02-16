Është shtyrë përsëri seanca e zhvilluar këtë të hënë, ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj, për dosjen e “Sterilizimit”.
Raportohet se arsyeja e shtyrjes së seancës së radhës gjyqësore ndaj ish-ministrit u bë për shkak se mungonin të dy avokatët mbrojtës të ish-ministrit.
Beqaj mori për pak minuta fjalën, ku u bëri thirrje gjyqëtarëve të inspektojnë kontratën për Sterilizimin pasi s’ipas tij prokurorët nuk e bënë kurrë këtë, ndonëse ajo përfundon më 8 mars të këtij viti.
“Ndjesë, se do them një gjë, që nuk ështe brenda procedurës. Kontrata për të cilën jemi këtu mbaron më 8 mars. Unë do të doja të shkoni ta vizitoni vetë realitetin e kontratës. Prokurorët nuk e bënë kurrë. Sepse sipas tyre, u bëmë grup kriminal tre veta vetëm për të vjedhur. Është ftesë, asgjë më shumë. Mbaron për tre javë dhe pastaj nuk ka kuptim”, tha Beqaj.
Sjellim ndërmend se ish-ministri Ilir Beqaj u arrestua më 4 korrik 2024.
