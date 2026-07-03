Është shtyrë për më 24 korrik, në orën 09:00, seanca në Gjykatën Administrative ku po shqyrtohet padia e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj ndaj prokurorit Ols Dado. Në seancën e zhvilluar sot ishte i pranishëm edhe vetë Erion Veliaj, ndërsa mungoi avokati i tij, Plarent Ndreca, i cili nuk u paraqit në gjykatë për shkak se ka fëmijën e tij të sëmurë dhe të shtruar në spital.
Për shkak të mungesës së mbrojtjes ligjore, u kërkua shtyrja e shqyrtimit të çështjes, kërkesë e cila u pranua nga gjykata, duke caktuar një datë të re për vijimin e procesit. Gjatë seancës, Veliaj theksoi rëndësinë e përfaqësimit juridik dhe nevojën për asistencë profesionale në vijimin e procesit gjyqësor.
“Mua më duhet ndihmë juridike patjetër. Pa asistencën e avokatit nuk mund të vijoj seanca, pavarësisht sa autodidakt jam bërë në fushën juridike”, u shpreh ai.
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