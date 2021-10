Shtrohet qilimi i blertë në stadiumin e Kukësit. Kryeministri Edi Rama ka ndarë një video nga punimet që tashmë janë përmbyllur duke e bëtë stadiumin gati për të pritur tifozët.

“Mirëmëngjes dhe me qilimin e blertë të Stadiumit të Kukësit që përmbyll edhe këtë vepër të re publike në shërbim të komunitetit kuksian, ju uroj një fundjavë të mbarë” shkruan Rama.

Me përfundimin e punimeve, skuadra e Kukësit do të rikthehet të luajë në shtëpi. Pas shumë muajsh punimesh çdo gjë ka marrë formë në stadium, i cili është projektuar për një kapacitet prej 8 mijë tifozësh. Qeveria shqiptare ka dhënë 293 milionë lekë për përfundimin e stadiumit “Zeqir Ymeri”, Kukës, i cili u bë në bashkëpunimin me FSHF-në.

/b.h