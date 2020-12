Mediat turke e kanë quajtur skandal dekretin e miratuar sot në Greqi në lidhje me zgjerimin e Hapësirës Ekonomike nga 6 deri në 12 milje Jon.

Ky vendim i Greqisë për të zbatuar dekretin nga dita sotme ka bërë që mediat turke të “acarohen” dhe të shkruajnë që Greqia do të veprojë njësoj edhe me pjesën ishullore pranë Turqisë.

“Hurriyet” në shkrimin e saj ka shkruar se Greqia nuk do të mjaftohet me 12 miljet e detit Jon por do të përfshijë edhe pjesën ishullore në Turqi.

Një media tjetër turke “Vatan” ka shkruar se kjo gjë mund të jetë një shkak i mundshëm për fillimin e një lufte mes dy vendeve.

Gjithashtu edhe “Haber7” ka shkruar se Greqia mund ta përdorë këtë si precedent për ishujt përballë Turqisë.