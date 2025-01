Çfarë pritet pas shpalljes së dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump si investitor strategjik nga qeveria pas dhënies së ishullit të Sazanit.

Çfarë do sjellë ky investim i Jared Kushnerit pas dhënies së dritës jeshile nga qeveria.

Kontrata 1 mld euro në Abu Dabi, çmimi energjisë dhe çfarë përfitimi ka Shqipëria për energjinë?

Këto ishin disa nga temat ekonomiko-sociale të trajtuara mbrëmjen e sotme në ‘Studio Live’, të moderatorit Arbër Hitaj. Të ftuar në Report TV ishin Ilir Bejtja, ish-zv/ministër i Energjisë dhe Infrastrukturës dhe eksperti i ekonomisë, gazetari Fatos Çoçoli.

“Marrëveshja, një korridor më shumë për ne. Kemi dy lidhje aktualisht, me Italinë dhe me Greqinë. Ne nuk paguajmë ekstra, por vetëm rrugën e kalimit të energjisë. Deri tani kemi 4500 amper energji, nevoja jonë është goxha e kufizuar, në maksimumin tonë në harxhojmë 1,4 giga-vat amper energji. Tregu europian është pa limite, pasi ai që ne kemi sot është i kufizuar. Si i Malit të Zi dhe i Greqisë nuk e kënaqin nevojën dhe mundësinë tonë, se kanë kapacitet të kufizuar dhe janë të shtrenjtë. Kurse ky me Italinë bën të mundur që energjia jonë të eksportohet edhe në vendet e tjera. Marrëveshja është kuadër, ka detaje teknike. Ka një shifër 1,4 mld euro, mund të shfrytëzohet edhe TAP-i si korridor. Ne e kemi një korridor me Italinë, është më mirë të kesh lidhje direkte, ka përfitime. Arabët japin paratë”, shpjegoi ish-zv/ministri Bejtja.

Ai theksoi se çmimi jonë i energjisë është aktualisht ai i bursës dhe njëkohësisht që e kanë vendet e tjera. Bejtja thotë se çmimi i energjisë elektrike në vend varet edhe nga rrethanat e tjera. Sepse duhen mbuluar edhe humbjet në rrjet, pavarësisht se kjo përqindje e humbjeve është ulur.

Gazetari dhe eksperti Fatos Çoçoli vlerësoi projektin dhe marrëveshjen e kabullit nënujor me Italinë, duke thënë se do ndihmojë që për 3 vite Shqipëria të kthehet në eksportuese.

“Bëhet fjalë për energjinë e rinovueshme, që rikuperohet dhe jo të harxhohet, 44% e kemi ne atë, këtë parashikon projekti kabllor. Më parë nuk ka gjetur mundësi financimi, sepse ka pasur diskutime, por tani është projekti i Emirateve të Bashkuara të Arabisë por edhe qeveria e Italisë me gjigantin “Terna”. Ky projekt parashikon përcjelljen e energjisë nëpërmjet kabullit ujor me vlerë 1 mld euro dhe që shkon në Itali, pasi Italia është konsumues i lartë i energjisë. Ky projekt parashikohet në 3 vjet, duke pasur lidhje me Italinë ne kemi shumë interesa. Duke pasur edhe kabullin nënujor, Shqipëria ka përfitimet e saj, pas vështirësive në rajon. Pretendojmë që në 3 vite të jemi eksportues të saj”, tha Çoçoli.

Ndërsa për debatin e TECE-ve lundruese eksperti shpjegoi se janë të nevojshëm për situata të defekteve të rënda që pëson sistemi energjetik, ai ai i disa ditëve më parë në Durrës, që la të gjithë vendin pothuajse pa elektrifikim. Teksa bëri thirrje që edhe në Delvinë të ngrihet një i tillë sepse mund të shfrytëzohet përdorimi i burimit të gazit atje, për të rritur edhe kapacitetet.

“TEC-et lundruese ka përfitime, sepse po të marrim rastin e defektit në Rashbull së fundmi, që ishte i rëndë, për një orë u aktivizuan këto TEC-e dhe për një orë u rilidh energjia. Ato nuk harxhojnë kur nuk punojnë, shkon në mbi 60 mijë euro në vit, por edhe nëse e ndezim apo jo, ne e paguajmë atë, sipas kontratës, që shkon deri në 2 vjet. Janë gjendje në pune, janë si të reja, të certifikuara. Na duhet për rastet e defektesh. Vënia në punë edhe te TEC-it të Vlorës me 100 mega e përmirëson edhe më shumë situatën. Edhe në Delvinë mund të ngrihet një TEC i tillë me gaz, sepse mund të na shërbejë për nevoja të tilla, sepse atje burimi është ngjitur, që mund të shkojë deri në 100 mega, tec ekologjik dhe me kosto të ulët”, shpjegoi Bejtja.