Kylie Jenner kohët e fundit pranoi se kishte luftuar me problemet e imazhit të trupit pas shtatzënisë.

Ylli i “Keeping Up With The Kardashians”, e cila është nënë e Stormit, 6 vjeçe, dhe Aire, 2 vjeç, tha për numrin e nëntorit 2024 të revistës ELLE se fillimisht kishte luftuar për të pranuar pamjen e saj të re.

“Unë mbeta shtatzënë kur isha 19 vjeçe. Të kesh një fëmijë në moshë vërtet të re ishte tronditëse,” tha 27-vjeçarja, duke shtuar, “Ndoshta, sepse pashë këto ndryshime që po ndodhnin në trupin tim – të gjitha këto strija dhe gjëra të reja që nuk i kisha më parë…

Pjesa e parë e të njëzetave të mia ishte të kisha fëmijë, të mësoja se cili ishte stili im personal dhe më pas ta humbisja atë… Nuk dija si të vishesha, duke shtuar 27 kilogramë në të dyja shtatzënitë”.

Sipas Kylie-t, asaj iu desh një vit që të ndihej sërish vetvetja. Megjithatë, ajo tregoi se përfundimisht e kapërceu depresionin e saj pas lindjes dhe tani ndihet më e sigurt se kurrë më parë.

“Në moshën 27-vjeçare ndihem më e sigurt dhe më shumë vetvetja se kurrë”, -tha ajo.

Në një intervistë të dhënë më parë, Kylie pohoi se nuk ndihej nën presion për të humbur peshë.