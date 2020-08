Ministria e Punëve të Brendshme e Turqisë njoftoi sot masa të reja për të shtypur përhapjen e COVID-19, pasi numri i përditshëm i të sapo infektuarve me koronavirus tejkalon 1.000. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se njësitë e tyre do të kryejnë “monitorim një-në-një” të personave nga të cilët kërkohet të jenë në izolim, veçanërisht në shtatë ditët e para.

Ministria paralajmëroi se nuk do të pranojë asnjë shkelje të detyrimeve që lidhen me veshjen e maska dhe mbajtjen e distancës sociale në tubime të tilla si dasma.

Ata deklaruan se tubimet pas funeralit gjithashtu do të jenë të kufizuara. Gjithashtu u bë e ditur se anëtarët e policisë do të ndihmojnë në gjetjen e kontakteve në zonat urbane dhe të caktuara rurale, ndërsa në vende të tjera ata do të ndihmojnë mësuesit dhe imamët.

Ministri i Brendshëm Suleyman Soylu shkroi në Twitter se një inspektim i gjerë do të kryhet nesër në të gjithë Turqinë.

Sipas të dhënave më të fundit, ka pothuajse 235,000 raste të koronavirusit dhe 5,765 vd ekjeve në Turqi. Numri i rasteve ditore të koronavirusit ra nën 1.000 në ditë përpara se Turqia të hapte ekonominë e saj, veçanërisht turizmin, në fillim të qershorit, në një mesatare ditore prej 1.360 në mes të këtij muaji. Pas rënies së rasteve të reja, numri serish shënoi rritje mbi 1.000 në tri javët e kaluara.

/e.rr