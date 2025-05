Një ditë pas megaoperacionit “Ura”, në portin e Vlorës po merren masa dhe kontrolle të imtësishme.

Pas aksionit të Antimafias Italiane, në bashkëpunim me SPAK, rezultoi se nëpërmjet portit të Vlorës dhe atij të Durrësit, kishte kalime të vlerave monetare të paligjshme nëpërmjet shoqërive të transportit.

Në të paktën 40 raste, nga viti 2020 deri në 2025 mafia shqiptare ka bashkëpunuar me atë italiane për të trafikuar tonelata të tëra kokainë dhe heroinë dhe epiqendra e aktivitetit kriminal ka qenë pikërisht në Durrës, ndërsa operacioni u shtri edhe në Vlorë, Fier e Tiranë.

Në konferencën për mediat, që prokurorë italianë së bashku me ata të SPAK, mbajtën një ditë më parë u bë me dije se ishte goditur një prej organizatave më të fuqishme kriminale në Durrës, si dhe dy grupe të tjera me qendër në Bari të Italisë.

GJKKO dhe Gjykata e Barit konfirmuan 52 masa sigurie, 49 prej të cilave arrest me burg. Ndërkohë që vijojnë kërkimet për të gjithë ata persona ndaj të cilëve nuk është ekzekutuar ende masa e sigurisë.

Po ashtu janë sekuestruar disa shoqëri tregtare, ndërsa dokumentimi aktivitetit kriminal të tyre është provuar edhe nga komunikimet në SKY ECC.

Nga operacioni janë bllokuar 11.5 milionë euro dhe asete të tjera.